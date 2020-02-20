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Мелкие конфликты, возникающие межу представителями вооружённых сил России и Соединённых Штатов, находящихся в Сирии, не перейдут в открытое противостояние, считает генерал-полковник Леонид Ивашов.

По мнению Ивашова, своими провокациями американцы поддерживают напряжение, и будут продолжать это делать и впредь, но в серьёзный конфликт такие инциденты не перерастут, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, пользователь Twitter опубликовал 19 января сделанную на телефон видеозапись, на которой видно, как боевые машины военных России и Соединённых Штатов «толкаются» на одной из сирийских дорог.