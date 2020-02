Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В частности, на кадрах видно, что российский танк нагоняет на дороге американскую колонну и пытается объехать её по обочине, в ответ на это водитель бронемашины MaxxPro MRAP, движущейся под американским флагом, оттирает обгоняющий «Тигр» вбок. После чего все продолжают движение. Как написал автор съёмки, конфликт произошёл в городе Камышлы на севере Сирии 19 февраля.