https://static.news.ru/photo/6d219a10-5391-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователь Twitter опубликовал сделанную на телефон видеозапись, на которой видно, как боевые машины военных России и Соединённых Штатов «толкаются» на одной из сирийских дорог.

В частности, на кадрах видно, что российский танк нагоняет на дороге американскую колонну и пытается объехать её по обочине, в ответ на это водитель бронемашины MaxxPro MRAP, движущейся под американским флагом, оттирает обгоняющий «Тигр» вбок. После чего все продолжают движение. Как написал автор съёмки, конфликт произошёл в городе Камышлы на севере Сирии 19 февраля.

NEWS.ru ранее сообщал, что военная полиция России начала размещаться на шоссе М5 в Сирии. Магистраль является основной для Арабской Республики. Дорога соединяет Дамаск с центральными и северными регионами государства.