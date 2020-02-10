Турецкие власти призвали Россию предостеречь союзную ей сирийскую армию от ударов по наблюдательным постам армии Турции в провинции Идлиб на севере Сирии.
Официальный представитель президента Турции встретился с российской делегацией под руководством спецпредставителя президента России Александра Лаврентьева.
Анкара «самым серьёзным образом осудила военное нападение на турецкий наблюдательный пост в Идлибе со стороны режима Башара Асада», — пишет ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, 10 февраля сирийские войска атаковали военную базу в городе Тафтаназ, погибли пятеро турецких военных. Турция ответила массированными артобстрелами и заявила об уничтожении 101 сирийца.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен