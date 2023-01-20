Турция перед выборами: исламская ЧВК начала давить на оппозицию Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая, теперь все турецкие политические силы срочно активизируются, не пренебрегая никакими средствами

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Представители ведущей оппозиционной Национально-республиканской партии (НРП) Турции заявили, что получили угрозы от турецкой частной военной компании (ЧВК) SADAT, которую также часто называют «личной армией» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время публичного интервью с лидером НРП Кемалем Кылычдароглу на канале TV100 14 января в эфире начала транслироваться реклама ЧВК SADAT. Оппонент Эрдогана увидел в этом «послание» и счел баннер завуалированной угрозой со стороны правящей партии.

История взаимоотношений кемалистов из НРП и ЧВК SADAT давняя. Поэтому появление рекламы может быть политической провокацией. Однако кто ее заказчик — не до конца ясно, так как саму НРП подобный ход событий вполне устраивает. Ведь Народно-республиканская партия еще в июне 2022 года подавала иск в прокуратуру Анкары с требованием возбудить уголовное дело в отношении SADAT. Тогда Кылычдароглу заявлял о том, что SADAT вынашивает планы вмешательства в запланированные на июнь 2023 года всеобщие выборы. По его утверждению, если безопасность выборов окажется под угрозой, то нести ответственность за это будет SADAT, в руководстве которой находятся бывшие советники действующего президента. Тогда же партия республиканцев подготовила запрос в парламент Турции с требованием провести расследование деятельности ЧВК.

Фото: sadat.com

«Полувоенная организация SADAT создана в рамках турецких законов с целью совершения преступлений, она является преступной структурой, которая проводит свою деятельность, заручившись политической поддержкой президентского дворца. Из заявлений представителей SADAT мы видим, что эта организация занимается торговлей оружием и посредничеством при его продаже. Это открытое преступление», — отметил заместитель руководителя НРП Бюлент Тезджан, добавив, что ЧВК также готовит специалистов по диверсионной и террористической работе.

Президент Турции отверг обвинения о связях с частной военной компанией и покровительстве ее руководству. По словам Эрдогана, SADAT — компания, занимающаяся деятельностью в военной сфере, и работает за рубежом, в основном в Африке. В ЧВК, в свою очередь, подали в суд на лидера НРП за клевету.

Исламская ЧВК в ожидании Махди

SADAT была основана в 2012 году отставным генералом Аднаном Танриверди. Хотя предполагается, что большинство частных военных компаний движимы мотивами извлечения прибыли, SADAT стоит особняком из-за открытых политических устремлений и религиозных взглядов основателя компании и его сына, нынешнего руководителя ЧВК Мелиха Танриверди. Последний является автором книги «Возвращение халифата». В свою очередь Аднан Танриверди был уволен из армии в конце 1990-х годов, когда проводилась чистка сторонников свергнутого президента Неджметтина Эрбокана, выступавшего с происламских позиций. Танриверди был признан слишком религиозным мусульманином, чтобы он мог оставаться в турецкой армии.

Фото: sadat.com

Аднан Танриверди был весьма близок к Реджепу Тайипу Эрдогану, также бывшему сторонником Эрбакана. Они вообще давние единомышленники, с тех времен, когда Эрдоган был мэром Стамбула, а Танриверди командовал расквартированной в этом городе бригадой. Его ЧВК, по некоторым данным, сыграла важную роль в противодействии военному перевороту в 2016 году. А уже 16 августа 2016 года на встрече главы SADAT c Эрдоганом президент назначил Танриверди своим советников и якобы поручил ему контролировать процесс перестройки турецкой армии, в первую очередь за счет включения в нее всех офицеров, которые, как и он, были уволены из рядов вооруженных сил потому, что открыто исповедовали ислам.

В 2016–2019 годах генерал занимал должность советника президента Эрдогана, но подал в отставку с поста из-за скандала после его слов о том, что «только бог знает, когда прибудет Махди, но наша задача — подготовить почву для его прибытия». В исламском традиции Махди — мессия, который должен появится «в конце времен», чтобы возглавить борьбу мусульман с силами Даджаля (Антихриста). Такие высказывания советника Эрдогана были восприняты чрезмерно «исламистскими». Но, видимо, это было последней каплей, так как ранее Танриверди также выступал с неоднозначными предложениями. В частности, занимая должность президента Ассоциации Центра стратегических исследований сторонников справедливости (АSSАМ), он предложил создать Союз исламских государств, который назвал АСРИКА (Азия и Африка) — Конфедеративная Республика Союза исламских государств со столицей в Стамбуле. При этом официальным языком объединения должен был быть арабский.

Фото: Sadat.com Аднан Танриверди

А одна из озвученных руководством SADAT целей — «помочь арабскому миру подняться на тот уровень среди великих держав, который ему приличествует». Поэтому SADAT работает только в тех странах, в которых большинство составляет мусульманское население. Всего, по некоторым данным, SADAT присутствует в 22 государствах. Танриверди активно лоббировал в турецком Генштабе, куда нанес несколько визитов, участие Турции в так называемой Исламской антитеррористической коалиции, которую создал министр обороны Саудовской Аравии кронпринц Мухаммад бин Салман и даже предлагал сформировать в ее рамках объединенную «Армию Ислама». При этом SADAT была уже представлена в регионе Персидского залива через своего подрядчика — саудовскую компанию Al Aquid Trading, которую возглавляет бывший сотрудник разведки ВВС Саудовской Аравии полковник Гази аль-Харби. Кроме того, SADAT является посредником при продаже продукции военного назначения таких турецких компаний, как ASELSAN или Machinery Chemical, в государства-союзники.

ЧВК SADAT принадлежит сеть более мелких компаний, которые также пользуются покровительством властей. На это указывает тот факт, что за последние 10 лет они выиграли в общей сложности 110 открытых тендеров (по данным на май 2022 года), что позволило заключить контракты на общую сумму 545 млн лир. Одна из таких компаний, принадлежащая партнерам SADAT Мехмету Наджи Эфе и Мехмету Теку, Ekol Group Security Protection and Training Services Co., в период с 2012 по 2021 год получила 86 государственных контрактов стоимостью 453 млн лир. Среди клиентов Ekol — железные дороги Турции, университеты, министерства, суды, муниципалитеты и государственные предприятия.

Ливия, Афганистан, далее везде...

В то же время существенное отличие ЧВК SADAT, например, от российской «Вагнер», что SADAT не использует турецких граждан и бывших турецких военнослужащих для непосредственного участия в военных действиях. Если верить западным источникам, SADAT занимается вербовкой и обучением личного состава из различных исламистских группировок, которые затем и принимают непосредственное участие в военных операциях. Впрочем, само руководство SADAT отрицает подобную практику.

Фото: sadat.com

После начала сирийского кризиса в 2011 году эта ЧВК регулярно обвинялась турецкой оппозицией в подготовке боевиков из числа сирийских беженцев, чтобы затем их использовать в боевых действиях против режима Асада в Сирии. Собственно, базы подготовки повстанцев были созданы SADAT и непосредственно в Сирии, а затем этих боевиков использовали также за пределами страны. В 2020 году Министерство обороны США заявило, что SADAT направила в Ливию группы для обучения сирийских боевиков от имени поддерживаемых Турцией сил Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. SADAT «обеспечивает надзор и оплату примерно 5000 сирийских боевиков, поддерживающих ПНС, в Ливии», говорилось в тогдашнем отчете Пентагона. В ноябре 2020 года Рабочая группа ООН по использованию наемников подтвердила сообщения о «массовой вербовке и переброске Турцией сирийских мужчин в Азербайджан через вооруженные группировки, некоторые из которых связаны с Сирийской национальной армией». Хотя и здесь отсутствовали какие-либо прямые доказательства, но именно SADAT была заподозрена в реализации этой схемы.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила в июле, что турецкая разведка и лидеры сирийских группировок достигли соглашения о переброске сирийских боевиков в Афганистан по официальным контрактам с частными охранными компаниями, прежде всего с SADAT. После захвата власти в стране талибами* и вывода сил НАТО Турция впоследствии отказалась от своих планов взять на себя обеспечение безопасности кабульского аэропорта. Однако не будет преувеличением предположить, что SADAT могла бы сыграть вспомогательную роль в будущем при более благоприятных для Турции условиях.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В 2020 году Танриверди-младший выступил за повышение роли SADAT в продвижении интересов Турции в Африке. Тогда он отметил успех Турции в подписании нескольких соглашений о сотрудничестве в области обороны с африканскими государствами для подготовки их вооруженных сил. При этом подчеркнул, что SADAT должна использовать свой личный состав не только для обучения местных формирований и охраны, но, как это делает американская Blackwater или российская ЧВК «Вагнер», — для специальных операций за границей, чтобы сотрудники ЧВК могли заменить турецкие вооруженные силы. То есть теперь речь может идти об участии непосредственно турецкого персонала ЧВК в военных операциях за рубежом.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ