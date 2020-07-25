Турция обвинила РПК во взрыве на севере Сирии

https://static.news.ru/photo/7f20d06e-cf2e-11ea-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: YPG/facebook.com

Минобороны Турции обвинило Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG) в подрыве взрывного устройства в городе Рас эль-Айне на севере Сирии, жертвами которого стали пять человек и ещё 12 получили ранения.

Турецкое военное ведомство подчеркнуло, что РПК «нацелилась» на гражданских лиц для подрыва атмосферы мира и доверия в районе операции «Источник мира».

Террористы подорвали в воскресенье в центре Рас эль-Айна самодельное взрывное устройство, убив пять и ранив 12 мирных жителей, — говорится в сообщении.

Власти Турции проводили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с 9 октября. Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание буферной зоны безопасности, где смогут разместиться беженцы. Основным противником турецких военных в регионе стали курдские военизированные формирования.

17 октября 2019 года США и Турция заявили, что договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов и выводе курдских формирований из буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара планировала контролировать самостоятельно. Позже турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии и Анкара не готова идти на компромиссы.

Как писал NEWS.ru, 7 июля не менее десяти человек, в том числе двое детей, погибли во время теракта в пограничном городе Телль-Абъяд в Сирии.