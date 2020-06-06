Турция обвинила антифа США в сотрудничестве с «террористами» в САР

https://static.news.ru/photo/ca65bea6-a8ad-11ea-bbad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Глава департамента по коммуникациям при президенте Турции Фахраддин Альтон обвинил американских антифашистов в сотрудничестве с «террористами» в Сирии.

Мы увидели истинное лицо антифа, которая опирается на насилие во всём мире и имеет связи с террористическими группировками в Сирии, — цитирует его AMN.

По словам Альтона, речь идёт о поддержке антифа отрядов «Сил народной самообороны» (YPG) — группировки, которую Анкара относит к террористическим и имеющим отношение к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Он отметил, что американские антифашисты придерживаются той же идеологии, что и РПК.

Политик отметил, что власти Турции озабочены угрозой, которую представляет для национальной безопасности антифа и её отношения с экстремистами.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористическим на волне протестов и массовых беспорядков в стране. У властей есть подозрения, что некоторые активисты движения могли проходить подготовку в САР и участвовать в боях на стороне YPG.