Администрация президента США Дональда Трампа продолжает рассматривать варианты мер против Саудовской Аравии в ответ на нефтяную войну, которая ударила по американской сланцевой промышленности. По мнению известных аналитиков рынка, наиболее мощным инструментом воздействия могло бы стать возвращение к теме антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст федеральному правительству возможность применить целый спектр санкций.

О том, что Белый дом по-прежнему разрабатывает план ответа на инициированное саудовским правящим домом перенасыщение рынков дешёвым сырьём, со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, сообщил портал OilPrice. Сейчас ситуацию с низкими ценами на углеводороды, избыточным предложением на мировом рынке и отсутствием места в национальных нефтехранилищах для Вашингтона осложняет то, что к берегам США должны прибыть примерно 20 танкеров из Саудовской Аравии. До настоящего времени американцы регулярно импортировали из королевства небольшое количество нефти, что позволяло их нефтеперерабатывающим компаниям оптимизировать свои установки для различных сортов сырья. Этот груз является сильным ударом по американской экономике и поводом для критиков Эр-Рияда в Вашингтоне возобновить дискуссию об ограничительных мерах.

На этом фоне окружение Трампа допускает манипулирование темой NOPEC. Это законопроект, который в различных вариациях обещают принять уже пару десятилетий. В 2007 году при Джордже Буше-младшем текст документа провели и через Сенат и Палату представителей. Однако тогда его не стали направлять главе Белого дома, потому что тот обещал воспользоваться своим правом вето. Разговоры о NOPEC возобновились примерно год назад, когда внутри ОПЕК+ появились планы создания нового картеля на базе этой организации со штаб-квартирой в Вене. Тогда саудовский правящий дом в ответ на угрозы принять NOPEC даже пообещал отказаться от расчётов в долларах при торговле углеводородами. Аналитики интерпретировали эту реакцию Эр-Рияда как страх перед перспективой вовлечения в антимонопольные тяжбы в американских судах. Тем не менее следует признать, что разговор о NOPEC оказался эффективным: ОПЕК+ отказалась от идеи специального картеля.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главная цель, которую преследует законопроект, заключается в том, чтобы наделить суды в США правом рассматривать антимонопольные против участников ОПЕК и других сторон, которые, как считается, задействованы в картельных сговорах на нефтяном рынке. В драфте билля говорится, что незаконными признаются любые общие действия властей других стран, направленные на ограничение нефтедобычи и фиксирование цен. По большому счёту, законопроект NOPEC вносит поправки в американский антимонопольный закон (акт Шермана).

Автор OilPrice, нефтяной эксперт и трейдер Саймон Уоткинс говорит, что принятие NOPEC устранит иммунитет, который в настоящее время существует в судах США в отношении ОПЕК как организации и в отношении каждого из её отдельных членов. Это сделало бы Саудовскую Аравию уязвимой для судебного преследования в соответствии с актом Шермана. В случае принятия NOPEC администрация Трампа получит право заморозить все банковские счета королевства, конфисковать его активы, находящиеся в юрисдикции США, и прекратить использование саудитами долларов при транзакции в любой точке мира. Помимо этого, у американцев появится инструмент давления на активы саудовской компании Aramco.