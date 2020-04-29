Администрация президента США Дональда Трампа продолжает рассматривать варианты мер против Саудовской Аравии в ответ на нефтяную войну, которая ударила по американской сланцевой промышленности. По мнению известных аналитиков рынка, наиболее мощным инструментом воздействия могло бы стать возвращение к теме антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст федеральному правительству возможность применить целый спектр санкций.
О том, что Белый дом по-прежнему разрабатывает план ответа на инициированное саудовским правящим домом перенасыщение рынков дешёвым сырьём, со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа,
На этом фоне окружение Трампа допускает манипулирование темой NOPEC. Это законопроект, который в различных вариациях обещают принять уже пару десятилетий. В 2007 году при Джордже Буше-младшем текст документа провели и через Сенат и Палату представителей. Однако тогда его не стали направлять главе Белого дома, потому что тот обещал воспользоваться своим правом вето. Разговоры о NOPEC возобновились примерно год назад, когда внутри ОПЕК+ появились планы создания нового картеля на базе этой организации со штаб-квартирой в Вене. Тогда саудовский правящий дом в ответ на угрозы принять NOPEC даже пообещал отказаться от расчётов в долларах при торговле углеводородами. Аналитики интерпретировали эту реакцию Эр-Рияда как страх перед перспективой вовлечения в антимонопольные тяжбы в американских судах. Тем не менее следует признать, что разговор о NOPEC оказался эффективным: ОПЕК+ отказалась от идеи специального картеля.
Главная цель, которую преследует законопроект, заключается в том, чтобы наделить суды в США правом рассматривать антимонопольные против участников ОПЕК и других сторон, которые, как считается, задействованы в картельных сговорах на нефтяном рынке. В драфте билля говорится, что незаконными признаются любые общие действия властей других стран, направленные на ограничение нефтедобычи и фиксирование цен. По большому счёту, законопроект NOPEC вносит поправки в американский антимонопольный закон (акт Шермана).
Автор OilPrice, нефтяной эксперт и трейдер Саймон Уоткинс говорит, что принятие NOPEC устранит иммунитет, который в настоящее время существует в судах США в отношении ОПЕК как организации и в отношении каждого из её отдельных членов. Это сделало бы Саудовскую Аравию уязвимой для судебного преследования в соответствии с актом Шермана. В случае принятия NOPEC администрация Трампа получит право заморозить все банковские счета королевства, конфисковать его активы, находящиеся в юрисдикции США, и прекратить использование саудитами долларов при транзакции в любой точке мира. Помимо этого, у американцев появится инструмент давления на активы саудовской компании Aramco.
Другой вопрос, насколько жёстко Трамп готов ответить на действия Эр-Рияда, чтобы удовлетворить требования разгневанных американских сланцевиков. Если NOPEC будет приведён в действие, то Саудовская Аравия рискует потерять дипломатическую и военную поддержку США. Тогда станет понятно, верна ли
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