Судно в Красном море у побережья Йемена подверглось нападению

Фото: Dietmar Hasenpusch/dpa/Global Look Press

На судно в Красном море у побережья Йемена совершено нападение, сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Подробностей на данный момент не приводится.

UKMTO получил уведомление об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, — сказали представители ведомства.

Ранее йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

В феврале йеменское движение заявило о ракетном ударе по американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. В Пентагоне отметили, что ракету, выпущенную по танкеру с территории Йемена, уничтожил эсминец USS Mason.

В начале марта стало известно, что сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки хуситов, перевозил более 21 тысячи тонн удобрений, которые могут нанести вред окружающей среде. В Пентагоне уточнили, что в химический состав удобрений входит фосфат и сульфат аммония.