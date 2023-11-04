Стало известно о «необычайно публичном расколе» между США и Израилем WP: Нетаньяху отверг предложение США о гуманитарных паузах в Газе

Фото: Kremlin.ru

Биньямиин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения США объявить гуманитарные паузы в секторе Газа, сообщает The Washington Post. Сложившуюся ситуацию издание называет «необычайно публичным расколом». По его информации, условием для прекращения огня Тель-Авив считает лишь немедленное освобождение всех заложников.

Необычайно публичный раскол между высокопоставленным американским дипломатом (госсекретарем США Энтони Блинкеном. — NEWS.ru) и лидером Израиля произошел после целого дня напряженных встреч в Тель-Авиве, когда Блинкен и его заместители призывали израильских чиновников помнить о растущих жертвах среди гражданского населения, — говорится в материале.

Премьер Израиля добавил, что армия обороны страны продолжит действовать в полную силу. Американские дипломаты тем временем договариваются с ХАМАС и ищут пути освобождения пленных.

Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников, — заявил Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля провела рейд на юге сектора Газа. В нем были задействованы бронетанковые и инженерные подразделения. В ходе операции произошло одно столкновение с бойцами группировки ХАМАС.