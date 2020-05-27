Стала известна дата открытия мечети Аль-Акса в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/1e4f71a2-a038-11ea-81b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammed Qarout Idkaidek/Keystone Press Agency/Global look Press

Мечеть Аль-Акса откроется в ближайшее воскресенье, 31 мая. Об этом сообщило в среду управление по делам мусульманских святынь «Вакф».

Управление по делам исламских святынь «Вакф» в Иерусалиме объявляет об открытии благословенной мечети Аль-Акса для верующих со следующего воскресенья при соблюдении требований безопасности в связи с пандемией коронавируса, — цитирует заявление РИА Новости.

Также сообщается, что представители «Вакф» начали мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры здания. В сообщении также отмечается, что принимаются все необходимые меры для постепенного возвращения мечети к нормальному режиму работы.

До этого момента палестинские власти решили открыть все мечети и церкви при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.

Как писал NEWS.ru, храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима примет первых верующих в ближайшие два дня. Об этом сообщил настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит Армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет.