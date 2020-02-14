https://static.news.ru/photo/cd55e106-4fe1-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские власти предложили своим партнёрам по НАТО ввести в Ирак дополнительные силы для борьбы с террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

По словам главы Пентагона Марка Эспера, Альянс должен более активно действовать в Ираке. Необходимо не только противодействовать террористам, но и оказывать помощь местным структурам безопасности, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно справляться с задачами, выполняемыми сегодня коалицией, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что тренировочная миссия НАТО может вернуться в Ирак, если на то будет согласие властей. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в настоящее время об этом ведутся переговоры с Багдадом.