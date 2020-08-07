Спасатели из РФ извлекли из-под завалов в Бейруте тело ещё одного погибшего

https://static.news.ru/photo/57698aaa-d93f-11ea-ab76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Российские спасатели извлекли из-под рухнувшего здания тело ещё одного погибшего вследствие взрыва в порту ливанской столицы.

Уточняется, что останки жертвы взрыва обнаружены во время разбора завалов на элеваторе в порту. Таким образом, российская группа спасателей обнаружила тела четырёх жертв взрыва, передаёт ТАСС.

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Как писал NEWS.ru ранее, судно Rhosus, которое в 2014 году доставило в порт Бейрута аммиачную селитру, затонуло в начале 2018 года. Это выяснили журналисты американской газеты The New York Times, исследовавшие фотографии, данные о передвижении судов и спутниковые снимки.