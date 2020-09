СМИ: активность Армении на Ближнем Востоке опасна для России

Повод утверждать, что Армения запускает опасные региональные процессы, дал инсайд арабских и турецких СМИ, согласно которому Ереван начал активно привлекать к участию в своих вооружённых силах (ВС) боевиков РПК, действующих в Сирии и Ираке. По этой информации, вербовка ведётся, в том числе среди курдских отрядов народной самообороны. Набранные группы перебрасываются на территорию Ирана, затем — в Армению, говорят источники, которые цитирует российский портал «Газета.Ru». Отмечается, что эта деятельность с высокой долей вероятности ведётся под курацией французской разведки.

После недавних столкновений в районе армяно-азербайджанской границы обращение Еревана к человеческим ресурсам РПК стало наиболее активным, фиксируют арабоязычные СМИ.

СМИ обращают внимание на то, что эти шаги происходят на фоне создания в Армении так называемого народного ополчения, в которое, как заявил замминистра обороны Габриел Балаян, власти намерены привлечь до 100 тыс. человек. Не исключено, что в его рядах Ереван задействует и иностранцев, в том числе курдского происхождения. Неслучайно на министерском уровне армянские власти сейчас пытаются обвинить Азербайджан и Турцию в использовании террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), хотя его остатки доживают свои последние дни на территории Ирака и Сирии. Эти спекуляции Ереван уже запускал и ранее — в 2016 году.

В недавнем прошлом активность армянского руководства на ближневосточном треке, как правило, определялась исключительно материальными интересами политической верхушки и бизнес-элиты. Так было, например, с историей присвоения бюджетных средств через поставки в Армению устаревшего вооружения из Иордании. Главным лицом в этой схеме был близкий к армянскому премьеру Николу Пашиняну торговец оружием Давид Галстян, известный своими сомнительными сделками, подчёркивает «Газета.Ru». Однако теперь всё изменилось — на околоправительственном и экспертном уровне в Армении теперь провозглашают «возвращение» своей страны на Ближний Восток.

Тем не менее, как кажется наблюдателям, Ереван переоценивает свои возможности, разворачивая активность на Ближнем Востоке и заигрывая с курдскими леворадикальными группировками. Используя сторонников РПК, власти Армении дают повод для интернационализации конфликта вокруг Нагорного Карабаха, уверены эксперты. Это, в свою очередь, ставит вопрос об угрозе интересам России, которая вступила в борьбу с радикалами на дальних рубежах — в Сирии, для того чтобы предотвратить их попадание к себе. Курдские боевики известны своей кровожадностью, особенно в Турции. Именно поэтому они запрещены в большинстве стран.

Безусловно, Ереван имеет большой опыт «общения» с подобными военизированными формированиями. Так, при Пашиняне члены террористической группировки с явной антироссийской направленностью «Сасна Црер», которая состоит из ливанских армян-боевиков, убили трёх полицейских в центре Еревана в 2016 году. Это не помешало радикальной организации получить статус легальной политической партии и обрести доступ к высшим политическим кругам. Симптоматично, что после прихода Никола Пашиняна к власти Ереванский суд общей юрисдикции один за другим стал освобождать под подписку о невыезде фигурантов нападения на полицейский полк. В связи с этим обращение Еревана к РПК представляет собой лишь одно звено в целой цепи.

