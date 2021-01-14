«Слон в посудной лавке»: Лавров оценил действия США на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Действия США и их союзников на Ближнем Востоке приводят к тяжёлым последствиям для стран региона. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом заявил глава МИД РФ.

К сожалению, мы видим, как в этом регионе США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке. Ирак, Ливия, попытки разрушить Сирийскую Арабскую Республику... Всё это аукается очень тяжёлыми последствиями для стран региона и для народов, — констатировал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо, равно как и навязывание им идеологических схем. Штаты же, по словам Лаврова, пренебрегают этим принципом.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва должна надавить на Дамаск, чтобы Сирия призналась в применении химического оружия. Такое мнение выразил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН.

По словам Миллса, применение химоружия не должно стать нормальным явлением. По его мнению, всех, кто его применяет, ждут серьёзные последствия.

В Сирии с 2011 года идёт гражданская война. В конфликте участвуют несколько сторон, а именно правительственные силы президента Башара Асада (их поддерживают Россия и Иран), умеренная оппозиция (эту сторону занимают США, европейские государства, монархии Персидского залива) и радикальные исламистские группировки.