Данные News.ru о домашнем аресте богатейшего бизнесмена Рами Махлуфа, который является двоюродным братом сирийского президента Башара Асада, находят подтверждение. Эксперты по-разному оценивают причины «посадки» влиятельного человека из окружения главы сирийского государства. Если по одной версии, Башар Асад не захотел формирования отдельного политического центра в стране, то по другой — президенту просто понадобились деньги. Для того, чтобы расплатиться с Россией по одному из кредитов.

Мера пресечения, как сообщали источники News.ru, была введена прямым президентским распоряжением. По этим данным, под арестом находится сам Махлуф, его отец Мухаммед и двое братьев по имени Ихаб и Ияд.

Махлуф известен не только своей крупной предпринимательской деятельностью, но и большим политическим влиянием в районах, которые контролируются правительственными силами. Он — владелец десятков компаний в Сирии. В том числе Махлуф имеет долю в крупнейшей сирийской компании сотовой связи Syriatel. Сообщается, что сирийское руководство хочет теперь передать его активы в Syriatel другому телекоммуникационному холдингу. Ранее циркулировала информация, что Махлуфу инкриминируют серьёзные махинации внутри Коммерческого банка Сирии (Commercial Bank of Syria) и контрабанду в особо крупных размерах (на десятки млрд долларов).

Башар Асад kremlin. ru/Global Look Press

Меры в отношении Махлуфа совпали по времени с волной подобных расследований. Так, комиссия по борьбе с отмыванием денег, которую возглавляет жена президента Асма, начала расследование в отношении 28 бизнесменов, включая другого двоюродного брата президента — Дурейда, а также крупного бизнесмена Мухаммеда Хамшо (за тендер с Министерством образования) и одного из братьев Джабер. Западные аналитики сообщают, что Башар Асад также отдал распоряжение отменить контракты с Ираном в порту Латакия и заблокировать ряд других соглашений с руководством Исламской Республики. Это даёт повод считать развернувшуюся кампанию нацеленной против Ирана. Ранее News.ru сообщал, что под домашним арестом — по приказу президента — находится начальник службы безопасности, генерал-майор Зуль Химма Шалиш.

Аналитики полагают, что аресты — это результат масштабного передела сфер влияния внутри семьи Асадов. Не исключено, что сирийский президент просто решил устранить потенциального претендента на власть. Как известно, все предприниматели, которые в настоящее время находятся под домашним арестом, занимались созданием и финансированием локальных ополчений на протяжении всего гражданского конфликта. Некоторые из этих иррегулярных формирований начали бросать вызов правительственным силам, особенно в Латакии и Хаме. Вполне вероятно, что репрессии в отношении подобных предпринимателей продолжатся, когда судьба провинции Идлиб, которая остаётся в руках противников официального Дамаска, будет решена. Такая борьба со «спонсорами» шиитских боевиков, которые, как известно, находятся в подчинении у Ирана, может только поощряться российским командованием в Сирии.

Однако есть и версия о том, что Асад хочет обновить «лицо» сирийского бизнеса. Большинство отправленных под арест — фигуранты западных санкционных списков.

Сергей Шойгу Сергей Булкин/News.ru

Инсайдеры говорят, что причиной конфликта между президентом и его братом в действительности стал отказ Махлуфа отдать несколько миллиардов долларов. По одной из версий, деньги потребовались сирийскому президенту, чтобы расплатиться по долгам. По этим данным, российская сторона потребовала у Асада вернуть часть кредита до осени. Так, инсайдеры утверждают , что к Асаду обратился лично министр обороны РФ Сергей Шойгу, который потребовал немедленно выплатить $3 млрд. Якобы российское министерство обороны аргументировало это тем, что деньги срочно необходимы для финансирования сирийского министерства обороны и его деятельности. Как известно, Россия — гарант массовых перестановок в армейских структурах.

По этой информации, Башар Асад попытался обойти министерство обороны РФ и напрямую поговорить с Кремлём, попросив его о снисхождении. В российском руководстве, по словам инсайдеров, у президента Сирии не нашлось адвокатов. Ему ответили: «У твоего двоюродного брата есть больше, чем $3 млрд». В конце прошлого месяца Асаду показали банковские выписки и документы, которые доказывают, насколько платёжеспособен Махлуф.

Примечательно, что информация об этом подтверждается как оппозиционными, так и проправительственными источниками.