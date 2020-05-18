Сирийский посол отказал Трампу в праве «распоряжаться миром»

https://static.news.ru/photo/dca08ef0-991e-11ea-a891-fa163e074e61_660.jpg Рияд Хаддад Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Американские власти ведут себя на мировой арене так, будто США являются властителями всего мира. Однако это не так, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Администрация Белого дома забыла, что весь мир уже не такой, каким был вчера, подчеркнул дипломат. Однополярный мир уходит в прошлое, отметил он в ходе онлайн-конференции, приуроченной к международному дню Аль-Кудс — так арабы именуют Иерусалим.

Это большой, общий мир, а [президент США Дональд] Трамп пытается нам навязать представления о том, что судьбой всего мира распоряжаются только Америка и Израиль. Нет. Народы мира выступают против этого, — приводит слова Хаддада ТАСС.

Сейчас международное сообщество сталкивается с совершенно новой реальностью, которую нельзя игнорировать, добавил сирийский посол.

Дипломат подчеркнул, что Иерусалим — это не то место, которым можно легко торговать и манипулировать, «это город, значение которого не ограничивается только Палестиной и палестинцами, это город мирового значения».

В конце января 2020 года Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В число постулатов вошло также признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан и отказ арабского государства от вооружённой борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что план разрешения израильско-палестинского конфликта поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты сообщили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века». Глава Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что страна «разрывает все отношения» с США.