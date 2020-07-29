Сирийские военные нашли человеческие органы в лаборатории террористов

https://static.news.ru/photo/1ea15eb2-d1d0-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Подразделения сирийской армии обнаружили примитивную медицинскую лабораторию террористов в деревне Аль-Гадфа в районе Маарат-ан-Нуман. В убежище преступников хранилось множество ёмкостей с человеческими органами.

Среди находок бойцов оказались голова, глава, сердца, лёгкие, печень, почки и ддругие органы. Все они были помещены в раствор хлороформа, передаёт SANA.

Ёмкости были подписаны именами мужчин и женщин. Также в лаборатории хранились документы с личной информацией этих людей и состоянием их здоровья.

В одной из комнат здания обнаружили множество брошюр и религиозных книг, используемых террористами для вербовки. По данным журналистов, преступники крадут человеческие органы на продажу для финансирования своей деятельности.

Как писал NEWS.ru, в Сирии на трассе Дамаск — Алеппо восстановлено движение гражданских автомашин. Теперь можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо. При этом на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная. Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб, за который ещё недавно шли бои между армией и боевиками.