https://static.news.ru/photo/21adfd4a-615f-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Сирии на трассе Дамаск — Алеппо восстановлено движение гражданских автомашин.

Теперь можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо. При этом на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная. Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб, за который ещё недавно шли бои между армией и боевиками, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как правительственные войска нанесли авиаудар, в результате чего погибли 36 турецких военных. Разрешить ситуацию помогла личная встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры между президентами России и Турции прошли в Кремле 5 марта. Лидеры общались три часа наедине, позже к ним присоединились делегации. По итогу стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи, а также договорились о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.