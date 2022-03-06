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Ближний Восток

Сирийские системы ПВО ответили на «агрессию Израиля»

ГосТВ: сирийские системы ПВО ответили на «агрессию Израиля»
07:01, 07 марта 2022
Сирийские системы ПВО ответили на «агрессию Израиля» Фото: Социальные сети
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Сирийские системы противовоздушной обороны были задействованы утром в понедельник, 7 марта, для отражения «израильской агрессии». Об этом сообщало государственное телевидение Сирийской Арабской Республики, передаёт РИА Новости.

Наши системы ПВО отвечают на израильскую агрессию, которой подвергся южный регион, — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Башар Джаафари заявил о том, что в случае необходимости спецслужбы США способны перебросить террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в России) и других радикальных группировок на территорию Украины. По его словам, Вашингтон располагает для этого всеми логистическими возможностями.

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