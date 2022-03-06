Сирийские системы ПВО ответили на «агрессию Израиля»

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На авиабазу Хмеймим в Сирии переброшены дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и сверхзвуковые высотные перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал», они примут участие в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны России. Лётчики преодолели расстояние в 1,5 тыс. километров.

Самолёты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Экипажи ВКС...