https://static.news.ru/photo/bace6646-e9c2-11e9-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacob Simkin/Global Look Press

Курды, дислоцированные в северных районах Сирии, намерены начать диалог с представителями властей и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны.

Об этом сообщил официальный представитель курдских властей на севере Сирии, передаёт Reuters .

Если США покинут северо-восток Сирии, в особенности приграничную c Турцией зону, наверняка мы будем вынуждены рассмотреть все возможные варианты, — сказал он.

Ранее News.ru писал, что ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке. Сведений о жертвах в результате удара не поступало.