Представители ООН сообщили о сирийцах, которые спасаются от наступления правительственных войск в Идлибе. Из-за эвакуации из зоны конфликта они вынуждены спать в палатках на улице при минусовой температуре.
Издание Al-Jazeera
NEWS.ru сообщал ранее, что армии Сирии удалось установить полный контроль над всеми поселениями вокруг Алеппо. После этого, турецкая армия вступила в открытое противостояние с правительственными войсками Башара Асада в Идлибе. Турки заявили, что Россия и Сирия атакуют мирных граждан.
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