https://static.news.ru/photo/10a0548c-525d-11ea-a734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители ООН сообщили о сирийцах, которые спасаются от наступления правительственных войск в Идлибе. Из-за эвакуации из зоны конфликта они вынуждены спать в палатках на улице при минусовой температуре.

Издание Al-Jazeera отмечает , что более 80% беженцев — это женщины и дети. Некоторые из них умирают из-за отравления угарным газом, с помощью которого они отапливают палатки.

NEWS.ru сообщал ранее, что армии Сирии удалось установить полный контроль над всеми поселениями вокруг Алеппо. После этого, турецкая армия вступила в открытое противостояние с правительственными войсками Башара Асада в Идлибе. Турки заявили, что Россия и Сирия атакуют мирных граждан.