Сирены воздушной тревоги сработали возле ядерного центра Израиля

Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в посёлке Абу-Кринат на юге Израиля. Он расположен в четырёх километрах от города Димона, где находится израильский ядерный исследовательский центр.
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Портал Times of Israel
Ранее NEWS.ru сообщал, что произошедшая атака на электросеть атомного объекта в Натанзе снова поставила Израиль и Иран на грань конфликта и едва не сорвала чуть заметный переговорный прогресс между Тегераном и Вашингтоном. Неожиданная диверсия была названа новым сигналом МОССАДа о неприемлемости любого диалога с ненавистным ему «режимом аятолл».