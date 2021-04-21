Сирены воздушной тревоги сработали возле ядерного центра Израиля

https://static.news.ru/photo/c68bff34-a2fd-11eb-9cfa-96000091f725_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в посёлке Абу-Кринат на юге Израиля. Он расположен в четырёх километрах от города Димона, где находится израильский ядерный исследовательский центр.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что звук сирен жители услышали в районе двух часов ночи.

Портал Times of Israel уточняет , что жители Иерусалима и других населённых пунктов в центральной части Израиля стали сообщать о взрывах. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что произошедшая атака на электросеть атомного объекта в Натанзе снова поставила Израиль и Иран на грань конфликта и едва не сорвала чуть заметный переговорный прогресс между Тегераном и Вашингтоном. Неожиданная диверсия была названа новым сигналом МОССАДа о неприемлемости любого диалога с ненавистным ему «режимом аятолл».