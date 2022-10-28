Сделать Иордан снова великим: Израиль и Иордания очистят священную реку «Сейчас в реке таблица Менделеева, в пробах воды присутствуют все элементы»

Фото: Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Накануне Израиль и Иордания отметили годовщину подписания мирного договора 1994 года. Нельзя сказать, что за это время две страны сильно сблизились. Как-никак, около половины населения Иордании — потомки палестинских беженцев, которые, мягко говоря, недолюбливают еврейское государство. Однако совсем скоро арабских и еврейских соседей может объединить река Иордан, которая исторически служила фактической границей и в то же время яблоком раздора между двумя странами. Теперь они собираются совместными усилиями возвращать былую славу священной реке, которая сейчас больше напоминает захламленный ручеек. Об этом объявил министр регионального развития Израиля Иссави Фрей.

Вернуть жизнь в священную реку

Правительство Израиля берет на себя историческую задачу: вернуть реке Иордан — впечатляющему природному богатству, вплетенному в историю региона, былую славу и яркость. В реку вернется вода и жизнь, и она снова круглый год будет магнитом для людей и всех живых существ, — заявил Фрей.

По его словам, восстановление Иордана и его превращение в туристический и сельскохозяйственный центр должно проводиться совместно с Иорданским Королевством.

Напомним: Иордан берет начало на горе Хермон у границ Сирии, Ливана и Израиля, течет на юг и впадает в Мертвое море. Эта река занимает особое место в иудаизме и христианстве. Библия говорит, что именно в южной части реки Иордан народ Израиля перешел на Землю обетованную. А сотни тысяч паломников-христиан приезжают в Каср эль-Яхуд — так называется место в долине Иордана, где, согласно христианской традиции, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.

Исторически правители относились к Иордану с уважением, на его берегах возводили монастыри и дома для паломников. Но, несмотря на религиозную значимость Иордана, сейчас река лишь отдаленно напоминает величественные библейские описания.

Два притока реки были полностью осушены, всю воду забирали израильтяне, палестинцы и иорданцы, занимающиеся крестьянскими работами, чтобы поливать урожай на полях. А потом стоки с пестицидами и удобрениями попадали обратно в Иордан. Сейчас здесь настоящая таблица Менделеева, в пробах воды присутствуют все элементы, — говорила Мира Эдельштейн, член международной организации «Друзья Земли на Ближнем Востоке».

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ручей с неприятным запахом

Принято считать, что проблемы реки Иордан в современной истории начались после войны 1967 года между Израилем и арабскими странами. Тогда шли ожесточенные бои за ценный водный ресурс. Когда контроль над этой территорией перешел к еврейскому государству, зону вокруг реки заминировали и место крещения Христа надолго стало частью закрытой зоны. Параллельно израильское правительство приступило к реализации проектов по отводу вод реки Иордан от арабских территорий — для израильских поселений и сельскохозяйственных угодий. Систематический забор воды из Иордана на протяжении последних 50 лет превратил священную реку в практически в ручей, а слив туда разного рода отходов добавил характерный запах.

Обмеление Иордана привело и к снижению уровня воды в Мертвом море. За последние сто лет оно сократилось примерно на треть от прежнего размера. Главной причиной эксперты как раз называют забор воды из Иордана и повышенное испарение, связанное с изменением климата и ростом температуры в регионе. К слову, считается, что на Мертвом море ультрафиолет солнечных лучей абсолютно безвреден, так как выпаренные соли и минералы делают местный озоновый слой гуще. Правда из-за проблем с Иорданом совсем скоро это чудо природы может пропасть. Ученые говорят, что при нынешних темпах реальная гибель Мертвого моря произойдет примерно к 2050 году.

Впрочем, кроме израильских проектов на Иордан также отрицательно влияют частые засухи в регионе. Например, Иордания — одна из самых засушливых стран на планете. Из-за недостатка дождей в 2021 году там высохло сразу шесть водохранилищ, в том числе водохранилище короля Талала — крупнейшее в королевстве.

Свежая вода для Иордана

Но постепенно местные власти начали задумываться над будущим Иордана и Мертвого моря. Несколько лет назад израильтяне решили начать работы по разминированию территорий вокруг реки. А в середине лета этого года правительство Израиля утвердило проект реанимации Иордана. Инициатива подразумевает масштабную очистку реки и запрет на слив в нее отходов.

Вместе с этим должен увеличиться приток чистой воды с 11 млн до 40 млн кубометров в год, прежде всего за счет водохранилища перед плотиной Дегания на севере Израиля. Раньше воду оттуда перекачивали в цистерны и автомобилями отправляли в разные районы страны, но теперь в этом больше нет необходимости благодаря новым израильским опреснительным установкам на побережье Средиземного моря. Для этого Министерство сельского хозяйства Израиля будет привлекать израильских и иорданских фермеров с обоих берегов реки, чтобы совместными усилиями они вернули растительность. Также фермерам запретят использовать на полях рядом с Иорданом химические пестициды. Вместо этого правительство предпримет шаги для разведения популяций сипух и соколов, которые станут охотиться на сельхозвредителей. Тем временем другие израильские ведомства, в их числе Министерство окружающей среды и туризма, возьмут на себя расходы по возведению туристических объектов вдоль Иордана.

Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А нет ли тут подвоха?

Инициатива по возрождению Иордана считается чисто израильской, но еврейское государство пытается продвинуть его под эгидой регионального сотрудничества и реализовать проект совместно с властями Иордании, а возможно, даже и Палестинской автономии. Правда, в прошлом такие сближающие проекты терпели крах как раз из-за постоянных политических обострений между палестинцами и израильтянами. К слову, сейчас многие палестинцы ищут подвох в израильской инициативе и напоминают, что именно политика Израиля виновата в том, что ближневосточным странам не хватает воды.

Израиль по-прежнему контролирует сирийские Голанские высоты, где находится исток Иордана. Также за последние 20 лет он стремится заполучить воды реки Литани на юге Ливана. А попытки Израиля наладить отношения с Турцией и Эфиопией есть не что иное, как усилия, направленные на эксплуатацию водных ресурсов для влияния на крупнейшие арабские страны региона — Египет, Сирию и Ирак, — трактуют израильские шаги в Палестинском управления водных ресурсов.

Многие эксперты действительно считают, что за нехваткой воды в той же Иордании стоит Израиль. Они говорят, что в мирных соглашениях он специально выбил себе больше контроля над водными ресурсами, чтобы затем «шантажировать ими арабов». Спустя 28 лет после подписания мирного соглашения с Израилем, часть которого была посвящена распределению вод Иордана, Иорданское Королевство до сих пор считается одной из самых скудных стран в плане обеспеченности водными ресурсами. Причем большую часть воды иорданцы закупают как раз у еврейских соседей.

Израильские власти задумывали начать очистку Иордана еще в 2012 году. Но тогда ее реализации мешали минные поля и натянутые отношения с соседями. Учитывая, что в последние годы Израиль сильно сблизился с арабскими государствами, а минные поля удалось расчистить, можно надеяться, что в этот раз израильтянам вместе с иорданцами удастся восстановить общий природный памятник.