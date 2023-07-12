СБ ООН провалил голосование по коридору помощи в Сирии Reuters: Россия наложила вето на продление работы коридора ООН в Сирии

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Совет Безопасности ООН не смог проголосовать за инициативу Швейцарии и Бразилии о продлении работы механизма трансграничной помощи в Сирии, сообщает Reuters. Россия воспользовалась правом вето и блокировала принятие резолюции.

Документ предполагал, что единственный пункт пропуска на границе Сирии и Турции продолжит работу в ближайшие девять месяцев. Эту идею поддержали 13 государств. Китай воздержался, а Россия отказалась одобрять западный проект резолюции.

Позднее на голосование был вынесен проект резолюции, разработанный российской стороной. Он, в частности, предусматривал продление работы пропускного пункта сроком на шесть месяцев.

Совбез принять документ отказался. В ходе голосования не удалось набрать необходимого количества голосов. Из постоянных членов СБ ООН за резолюцию выступили только Россия и Китай, остальные проголосовали против.

Ранее Совет Безопасности ООН подвергся резкой критике со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Организацию он назвал пережитком прошлого и подчеркнул, что ее необходимо расширять за счет государств из Организации исламского сотрудничества и Африканского союза. Алиев считает, что таким странам можно предоставить членство на условии ротации и с правом вето.