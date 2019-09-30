Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги, произошедшее осенью 2018 года.
Когда чиновники, работающие на правительство Саудовской Аравии, совершают преступления против гражданина королевства, как лидер я должен взять на себя ответственность. Это была ошибка. И я должен принять все меры, чтобы избежать подобного в будущем, — заявил Аль Сауд в интервью журналистке Норе О'Доннелл в программе 60 Minutes на телеканале CBS.
In his first on-camera interview about the murder of journalist Jamal Khashoggi, Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman denies involvement but says he takes “full responsibility” for the “heinous crime” https://t.co/0i8faMZq2Lpic.twitter.com/ELIgFgITUE
Ранее саудовский наследный принц взял на себя ответственность за расправу над Хашогги, однако заверил, что не был осведомлён о происходящем.
Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.