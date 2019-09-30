https://static.news.ru/photo/7de9431c-e351-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги, произошедшее осенью 2018 года.

Когда чиновники, работающие на правительство Саудовской Аравии, совершают преступления против гражданина королевства, как лидер я должен взять на себя ответственность. Это была ошибка. И я должен принять все меры, чтобы избежать подобного в будущем, — заявил Аль Сауд в интервью журналистке Норе О'Доннелл в программе 60 Minutes на телеканале CBS .

In his first on-camera interview about the murder of journalist Jamal Khashoggi, Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman denies involvement but says he takes “full responsibility” for the “heinous crime” https://t.co/0i8faMZq2L pic.twitter.com/ELIgFgITUE — 60 Minutes (@60Minutes) September 30, 2019

Ранее саудовский наследный принц взял на себя ответственность за расправу над Хашогги, однако заверил, что не был осведомлён о происходящем.

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Как писал News.ru, саудовские власти продали здание консульства в Стамбуле, где произошло убийство. До этого турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста и его убийц, который состоялся перед расправой.