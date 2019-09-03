Один из мировых лидеров по добыче и экспорту нефти, саудовская госкомпания Saudi Aramco 3 сентября подтвердила данные о смене главы совета директоров. Ранее появились сообщения о том, что министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, ранее занимавший эту должность, передал её Ясиру аль-Румайяну, который является управляющим суверенным фондом Public Investment Fund. Может ли это быть связано с переделом сфер влияния внутри Саудовской Аравии — в материале News.ru.

Источники агентства Bloomberg утверждали , что кандидатура аль-Румайяна была выдвинута главным образом в связи с подготовкой Aramco к IPO. Оно запланировано на 2020–2021 годы. Назначение человека из Public Investment Fund, который уже входил в состав совета директоров Saudi Aramco, было необходимо для того, чтобы отделить нефтяную компанию от Министерства энергетики и предотвратить конфликт интересов, утверждал один из информированных источников Bloomberg. Аль-Фалех руководил компанией с 2009 по 2015 год, и только весной 2016 года он был назначен министром. За этот период аль-Фалех получил репутацию одного из самых влиятельных людей в сфере мировой энергетики.

Халед аль-Фалех Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Именно аль-Фалеху принадлежит инициатива создания соглашения ОПЕК+, в рамках которого 24 страны сокращают нефтедобычу для того, чтобы поддержать баланс в мировой экономике. Эта договорённость привела к тому, что цена на чёрное золото после кризисного периода выросла с $40 за баррель до нынешнего уровня. Однако вопрос IPO наблюдатели считают делом политическим. Недавние крупные приобретения Saudi Aramco демонстрируют, насколько компания зависима от прихоти правящего дома. Что же касается фигуры аль-Румайяна, то он считается одним из ключевых помощников саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана. Став управляющим Public Investment Fund, аль-Румайян сумел превратить фонд в одного из основных инвесторов в различные технологические стартапы. Именно при нём Public Investment Fund инвестировал в такие компании, как Tesla и Uber.

Перестановкам в Saudi Aramco также предшествовало снижение показателей. 12 августа компания впервые презентовала отчёт, в котором говорилось о снижении чистой прибыли в первом полугодии этого года на 12% (до уровня в $46,899 млрд). Saudi Aramco приняла решение раскрыть итоги полугодовой работы в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд. К примеру, с той же целью компания в этом году обнародовала отчёт за прошлый год. Впрочем, это не та причина, по которой, вероятнее всего, был смещён глава совета директоров. Как полагают наблюдатели, причина кроется в попытке изменить конфигурацию сил внутри королевства. Фигура аль-Фалеха создавала слишком много проблем, что не могло нравиться наследнику саудовского престола — кронпринцу Мохаммеду. Однако, чтобы понять это, необходимо взглянуть на события, которые были аккомпанементом перестановок в Saudi Aramco.

saudiaramco.com

Так, важно, что возглавляемое аль-Фалехом Министерство энергетики неделей ранее лишилось своих полномочий в том, что касается регулирования промышленного сектора и области минеральных ресурсов. Распоряжением правящего дома было создано новое ведомство — Министерство природных ресурсов Саудовской Аравии. Как следует из официальных сообщений, новая структура не находится в подчинении у Министерства энергетики. Напомним, что ранее она формально играла роль департамента внутри министерства.



Это изменение формата наблюдатели считают признаком уменьшения политического капитала аль-Фалеха. Есть основания считать, что новоиспечённый министр природных ресурсов — Бандар аль-Хораеф — теперь стал в некотором смысле конкурентом аль-Фалеха. Аль-Хораеф известен тем, что ранее занимал должность руководителя канцелярии принца Мохаммеда.

Чем конкретно мог оказаться неугоден аль-Фалех правящему дому настолько, что его власть решили ограничить, предполагать трудно в силу закрытости саудовского режима. Не исключено, что причина кроется в личных отношениях. Принц Мохаммед вряд ли будет приветлив к тем, кто не подчиняется ему полностью, а аль-Фалеха считают самостоятельным политиком. Предпринимательские круги в Саудовской Аравии, как утверждают наблюдатели, были недовольны отсутствием серьёзного прогресса в сфере энергетики. Все неудачи были признаны ответственностью одного человека — аль-Фалеха. А это хороший формальный повод урезать его в полномочиях.