О кризисе доверия, возникшем в королевской семье, Reuters сообщили сразу пять источников. Теперь даже ближайшие родственники, если верить словам близких к королевской власти собеседников агентства, сомневаются в способности наследника престола обеспечивать безопасность Саудовской Аравии. Не исключено, что триггером стало интервью принца телеканалу CBS News, в котором он продемонстрировал довольно мягкий тон по отношению к Ирану, считающемуся главным виновником диверсий в ночь на 14 сентября. Теперь сыну короля припоминают всё — от вооружённого конфликта в Йемене до убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло ровно год назад в королевском консульстве в Стамбуле. Некоторые люди в высших эшелонах саудовской власти говорят, что теперь не доверяют наследнику престола.

Вопрос с ударом по нефтяной промышленности стал действительно важным для Эр-Рияда: нападение ухудшило инвестиционный климат королевства, и без того находившийся в слабом состоянии на фоне сомнительных внешнеполитических шагов принца. Если брать во внимание кризис доверия, то на карту поставлена ​​политическая стабильность крупнейшего в мире экспортёра нефти. Конечно, наследник престола популярен среди молодых саудовцев. Его хвалят за социальные реформы, частичное послабление для женщин и намерение диверсифицировать экономику Саудовской Аравии, зависящую от нефти. Однако государственный контроль над СМИ, подавление любого инакомыслия и внешнеполитические авантюры нивелируют весь положительный эффект. Старший научный сотрудник Chatham House Нил Киллиам говорит, что у саудовцев «всё меньше уверенности в способности (Мухаммеда. — News.ru) защитить страну».