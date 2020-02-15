https://static.news.ru/photo/3248c060-500f-11ea-8c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран получил послание Саудовской Аравии, власти которой предложили «перейти к диалогу», сразу после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани американцами.

Ключевая причина исторически сложившихся разногласий между двумя странами — религиозная. Иран является одним из редких мусульманских государств, придерживающихся ислама шиитского толка. Большинство стран — суннитские.

Сразу после убийства мы получили послание от Саудовской Аравии. Они сказали, что хотят перейти к диалогу, основанному на взаимном уважении, — цитирует ТАСС главу иранского МИДа Мохаммада Джафада Зарифа.

Дипломат добавил, что Иран согласился на предложение, но так и не получил новых сообщений от саудитов.

Как писал NEWS.ru, Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции, которое проводило спецоперации за границей. Его убили военные США по приказу президента Дональда Трампа.

Иран ответил массированным ракетным ударом по американским базам в Ираке. Пострадали более 100 военнослужащих США.