С Катара сняли блокаду: что примирило аравийские монархии

Участники исторического саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в лице Бахрейна, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии подписали в городе аль-Ула соглашение о прекращении дипломатического кризиса вокруг Дохи. Разрешение длившегося несколько лет конфликта Эр-Рияд связал с ростом внешних угроз.

Соглашение о примирении, которое получило название по месту проведения — Декларация аль-Ула, предусматривает нормализацию официальных отношений и снятие сухопутной, морской и воздушной блокады с эмирата. Хозяин саммита наследный принц Мухаммед заявил, что саммит ССАГПЗ призван укрепить «солидарность и стабильность в странах Персидского залива».

Угрозы, которые создают ядерная программа иранского режима, его программа баллистических ракет и разрушительные миссии его «прокси-сил», а также вся его террористическая и религиозная деятельность, представляют собой самый большой вызов для региона, — отметил наследный принц.

На саммите присутствовал старший помощник и зять действующего президента США Джаред Кушнер, который принимал непосредственное участие в урегулировании трёхлетнего спора, а также глава МИД Египта Самех Шукри. Каир ввёл в 2017 году блокаду Дохи вслед за Эр-Риядом, Абу-Даби и Манамой. Эмираты на встрече представлял вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид, Бахрейн — премьер-министр и наследный принц Салман бен Хамад. От султаната Оман на саммит прибыл вице-премьер Фахд бен Махмуд ас-Саид, а Кувейт представил сам эмир Наваф аль-Ахмед.

Кадр из видео/aljazeera.com

Всех в аэропорту лично встречал саудовский кронпринц. В том числе он пожал руку недавнему сопернику — катарскому эмиру Тамиму бен Хамаду. Правителя эмирата саудовский король Салман приглашал на саммит ССАГПЗ несколько раз. В 2018 году на созванную в Эр-Рияде встречу шейх Тамим не стал ехать, отправив вместо себя государственного министра по иностранным делам. Отказался он от участия и в юбилейных, 40-х переговорах в саудовской столице в декабре 2019 года, делегировав туда премьер-министра.

Однако теперь всё изменилось. Вероятно, при прямом давлении со стороны США. О подвижках в процессе примирения стало известно накануне, когда глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах объявил, что Саудовская Аравия открывает наземные, воздушные и морские рубежи с Катаром. Позднее государственный министр иностранных дел Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш подтвердил, что 41-й саммит «восстановит сплочённость» в аравийской семье.

В 2017 году Саудовская Аравия и её союзники порвали все связи с Катаром, выдвинув к нему целый список из 13 требований, в числе которых — закрытие поддерживаемой государством телесети «Аль-Джазира», разрыв с «Братьями-мусульманами» (запрещены в РФ) и свёртывание военных контактов с Ираном. Как говорят высокопоставленные источники Wall Street Journal, не стоит ожидать, что нынешнее формальное соглашение о снятии блокады решит все эти трудности и что эмират станет выполнять все требования. Договорённости не означают, что Катар и его соседи «будут любить друг друга и становиться лучшими друзьями, — это означает, что они смогут работать вместе», подчёркивают собеседники газеты. Говорившие с Wall Street Journal официальные лица в странах Персидского залива предупредили, что сделка только задекорирует проблемы, и предсказали, что разногласия быстро возобновятся, если возникнет заметный повод. Впрочем, за несколько лет эмират успел диверсифицировать свою политику и экономику за счёт своих тактических партнёров — Ирана и Турции — и доказать, что способен существовать в автономном от ССАГПЗ режиме, поэтому он ничего не теряет.