https://static.news.ru/photo/5e019a42-1991-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бюджет Ирана готов к экономическому давлению со стороны Соединённых Штатов Америки, заявил во время заседания парламента республики президент Хасан Рухани. Политик добавил, что Тегеран сможет поддерживать стабильность в стране, особенно в нефтяной отрасли.

Чиновник отметил, что Иран не будет в 2020 году полностью полагаться на доходы от продажи углеводородов, передаёт портал Mehr.

В следующем году, аналогично как и в нынешнем, наш бюджет — это бюджет сопротивления и устойчивости против санкций, — рассказал Рухани.

В ноябре 2019 года Вашингтон расширил санкции против Тегерана, наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в распространённом сообщении Госдепартамента.

Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, «прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции». В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Тегерану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения.

Кроме того, Госдеп продлил действие санкций, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать эти объекты для ядерных разработок.

В ходе заседания 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна столкнулась с экономическим терроризмом со стороны США. По его словам, американские власти, угрожая другим странам, пытаются лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике. Для этого Штаты, подчеркнул иранский лидер, использовали международную банковскую систему не по назначению, писал NEWS.ru.