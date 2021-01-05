Рухани заявил, что Трамп принёс США множество бед

https://static.news.ru/photo/5901611e-50c0-11eb-a063-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп, пришедший к власти в 2016 году, за четыре года своего президентства принёс своей стране множество бед.

Пришел [к власти] один популист и за эти четыре года в какую беду вверг свою страну! — приводит РИА Новости слова иранского президента.

Он добавил, что нездоровый человек, получающий власть в свои руки, может очень сильно навредить как своим согражданам, так и жителям других стран. Рухани выразил надежду, что сложившийся в США политический кризис станет для страны хорошим уроком.

Отношения между США и Ираном заметно ухудшились при президенте Дональде Трампе. В начале своего президентского срока Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — ядерной сделки между Тегераном и международным сообществом, регулирующей ядерные программы на территории Ирана. Саму сделку, над которой упорно трудилась администрация США при Бараке Обаме, Трамп неоднократно называл позором для своей страны.

После выхода из СВПД Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана и усилил давление на ближневосточную страну.

Как сообщал NEWS.ru, в США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма, после урегулирования ситуации с беспорядками члены обеих палат конгресса вернулись к дебатам по ситуации с выборами, которые продолжаются до сих пор.

Выборы президента США состоялись в начале ноября, по предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывается признать своё поражение и заявляет о масштабных фальсификациях. Он сам и многие его сторонники выступают за пересмотр итогов президентских выборов.