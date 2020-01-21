Российское командование в Сирии создаёт ополченческие формирования, которые призваны стать альтернативой для курдских военизированных отрядов на северо-востоке страны. Задачей таких соединений станет защита военных объектов и сопровождение советников. В действиях Москвы наблюдатели видят попытку установить контроль над северо-востоком Арабской Республики.

О том, что российское командование приступило к рекрутингу в собственную милицию, сообщили арабские СМИ со ссылкой на сирийские источники. Работа, по их данным, ведётся в северо-восточной провинции Хасеке, где преобладает курдское население. В частности, речь идёт о городах Амуда и Тель-Тамр. Миссия таких соединений первоначально будет заключаться в защите российских военных объектов и в сопровождении военнослужащих. На первом этапе советники из РФ наберут несколько сотен молодых людей, а бойцы курдских отрядов народной самообороны займутся их обучением под российским надзором. Арабский источник издания Al-Modon заявил, что между россиянами и курдами уже было достигнуто соответствующее соглашение. Специально для того, чтобы обсудить эту работу, представитель курдской администрации сперва посетил Дамаск, а затем Вашингтон.

Как следует из этих сообщений, американцы не протестовали против попыток курдов наладить контакт с россиянами. США заинтересованы, главным образом, в определённых нефтеносных объектах на территории северо-востока Сирии. Возражения звучали, в основном, со стороны арабской части Демократических сил Сирии (ДСС) — взаимодействующих с многонациональным альянсом Вашингтона, костяк которого составляют курдские формирования. Сторонники сотрудничества с Москвой оправдывали ситуацию тем, что создаваемые соединения не будут многочисленными.

Цель подготовки этих ополченцев состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество молодёжи в регионе к работе с Россией, — указывают сирийские источники арабской прессы.

Они также обращают внимание на то, что РФ расширяет свои военные пункты в Тель-Тамре и Амуде.

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Наблюдатели видят в российских действиях по созданию новых соединений попытку закрепиться на северо-востоке Сирии, который долгое время был американской зоной влияния. По другому распространённому мнению, Москва таким образом пытается компенсировать официальному Дамаску нехватку наземных сил. Согласно этой же логике, 5-й корпус сирийской армии, который был сформирован при участии российских советников, включил бывшие оппозиционные формирования в провинциях Дераа и ряде других. Не исключено, что собранные при помощи курдов формирования смогут в перспективе сражаться на стороне россиян — при авиационной поддержке РФ. По словам наблюдателей, российское командование в то же время намерено избежать демографического перекоса в ополчении. Как известно, преобладание курдской компоненты в ДСС привело к возмущению большой части арабского населения внутри альянса.