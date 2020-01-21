Российское командование в Сирии создаёт ополченческие формирования, которые призваны стать альтернативой для курдских военизированных отрядов на северо-востоке страны. Задачей таких соединений станет защита военных объектов и сопровождение советников. В действиях Москвы наблюдатели видят попытку установить контроль над северо-востоком Арабской Республики.
О том, что российское командование приступило к рекрутингу в собственную милицию,
Как следует из этих сообщений, американцы не протестовали против попыток курдов наладить контакт с россиянами. США заинтересованы, главным образом, в определённых нефтеносных объектах на территории северо-востока Сирии. Возражения звучали, в основном, со стороны арабской части Демократических сил Сирии (ДСС) — взаимодействующих с многонациональным альянсом Вашингтона, костяк которого составляют курдские формирования. Сторонники сотрудничества с Москвой оправдывали ситуацию тем, что создаваемые соединения не будут многочисленными.
Цель подготовки этих ополченцев состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество молодёжи в регионе к работе с Россией, — указывают сирийские источники арабской прессы.
Они также обращают внимание на то, что РФ расширяет свои военные пункты в Тель-Тамре и Амуде.
Наблюдатели видят в российских действиях по созданию новых соединений попытку закрепиться на северо-востоке Сирии, который долгое время был американской зоной влияния. По другому распространённому мнению, Москва таким образом пытается компенсировать официальному Дамаску нехватку наземных сил. Согласно этой же логике, 5-й корпус сирийской армии, который был сформирован при участии российских советников, включил бывшие оппозиционные формирования в провинциях Дераа и ряде других. Не исключено, что собранные при помощи курдов формирования смогут в перспективе сражаться на стороне россиян — при авиационной поддержке РФ. По словам наблюдателей, российское командование в то же время намерено избежать демографического перекоса в ополчении. Как известно, преобладание курдской компоненты в ДСС привело к возмущению большой части арабского населения внутри альянса.
В течение последних двух месяцев российская военная полиция развернула как минимум 10 наблюдательных пунктов в северной Сирии, часть из них — на территории бывших американских объектов. Глава базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахман
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