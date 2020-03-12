Создание лоялистского ополчения становится универсальным методом российского командования в Сирии. Местные источники арабской прессы фиксируют возникновение подобных соединений в новых районах — даже тех, которые изначально находились в сфере интересов Ирана. В комплексе действия российской стороны вызывают подозрения, что по мере возвращения сирийской территории под контроль центрального правительства борьба за влияние между Москвой и Тегераном будет только нарастать.

О том, что российские военные формируют собственное ополчение в Алеппо, сообщили арабоязычные источники. По их словам, новые соединения возглавит представитель других иррегулярных формирований, которые имеют отношение к известной семье аль-Барре, связанной с сирийским правительством. Отряды, которые, скорее всего, будут вписаны в существующие и входящие в состав сирийской армии Местные силы обороны, согласно этим сообщениям, пройдут процесс реорганизации и слияния с другими ополченческими соединениями — например, с преимущественно друзским «Щитом нации», созданным в 2015 году. Источники арабоязычной прессы обращают внимание на то, что город Алеппо, входящий в сферу интересов Ирана, возвращается под исключительный контроль всевозможных иррегулярных формирований после того, как лояльные президентскому дворцу силы установили свою власть над этой территорией и большей частью сельской местности вокруг неё.

Процесс создания собственного ополчения может быть тесно связан с попыткой побороть иранское влияние. Противодействие инфильтрации шиитских иррегулярных формирований россияне, по некоторым сообщениям , оказывают на юго-востоке сельской местности в Дамаске. После того, как сирийская правительственная армия взяла под контроль эти районы, а вооружённые отряды умеренной оппозиции были перемещены со своими семьями в северную часть Арабской Республики, оставшиеся вынуждены мириться со сложившейся архитектурой безопасности, одним из столпов которой, как нетрудно догадаться, оказались проиранские ополченцы. По словам очевидцев, патрули российской военной полиции пытаются вступать с иранскими «агентами» в спор за влияние. Рейды военные из РФ систематически выполняют в Ялде, Баббиле и Бейт-Сахме — вблизи тех территорий, которые контролируют иранские иррегулярные формирования. Местные жители в разговоре с представителями прессы говорят, что борьба может обостриться.

Халифа Хафтар Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Были сообщения , согласно которым российское командование вербовало в собственное ополчение бойцов в Восточной Гуте (пригород Дамаска) для того, чтобы отправить их воевать в Ливию на стороне сил во главе с самопровозглашённым фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Ливийской национальной армии, как считается, Россия активно помогает руками наёмников из частной военной компании Вагнера, однако Москва отрицает подобные сообщения. По словам источников арабской прессы, российские рекрутинговые центры не сказали никому из набранных в Восточной Гуте бойцов, что в их задачи войдёт война в абсолютно другом регионе — на севере Африки. Новобранцы полагали, что их миссия будет заключаться в обеспечении безопасности в Гуте и Дамаске с ежемесячной зарплатой, не превышающей 100 тыс. сирийских фунтов (около $100).

Создание ополчения велось и в подконтрольных сирийским курдам районах. Рекрутинг, по этой информации, проходил в северо-восточной провинции Хасеке, где преобладает курдское население. В частности, речь шла о городах Амуда и Тель-Тамр. Миссия таких соединений, как предполагалось, должна заключаться в защите российских военных объектов и в сопровождении военнослужащих. Специально для того, чтобы обсудить эти военные контакты, представители курдской администрации посещали Дамаск и Вашингтон. По одной из гипотез, Москва таким образом пытается компенсировать официальному Дамаску нехватку сухопутных подразделений. По примерно такой же логике пятый корпус сирийской армии, который был создан при участии российских советников, поглотил бывшие оппозиционные группировки в провинциях Дераа и ряде других. Однако версия о необходимости бороться с иранским влиянием по-прежнему остаётся главной.