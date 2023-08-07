Россия договорилась с Ираном о создании энергетического хаба

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Россия и Иран пришли к предварительным договоренностям по созданию энергетического хаба, сообщил замминистра нефти исламской республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, сейчас стороны обсуждают детали сотрудничества.

Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются, — сказал чиновник.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявлял, что России необходимо наладить новые транспортно-логистические цепочки с африканскими странами, исключив из расчетов доллар и заменив его на более безопасный инструмент.

По его словам, речь идет не только о добыче полезных ископаемых, но также о строительстве современных предприятий и атомных электростанций. Депутат также напомнил, что Африка является одним из главных потребителей российской пшеницы. Парламентарий уверен, что Россия будет наращивать с Африкой товарооборот, который на сегодняшний момент составляет $20 млрд.