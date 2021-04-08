Пять мирных жителей погибли при обстреле в Сирии

https://static.news.ru/photo/fb0b180a-9851-11eb-8741-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Albam/Global Look Press

В Сирии в результате артиллерийского обстрела погибли пять человек. Ещё шесть человек, в том числе два ребёнка, получили ранения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сирийские демократические силы (SDF), стрельба велась с территории, контролируемой турецкими военными.

Отмечается, что 7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск были обстреляны населённые пункты в округе Тель-Рифъат провинции Алеппо.

Как писал NEWS.ru, 6 апреля два взрыва прогремели в районе базы турецкой армии на северо-востоке Сирии. Тогда погибли или получили травмы 12 военных Анкары. Точное число пострадавших не называется.

Республика провела на севере Сирии с 2017 года три военные кампании: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате Анкара создала буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировала Африн, взяла под контроль пограничные регионы к востоку от реки Евфрат. Турция сохранит своё присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдёт под управление народа, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел отбить большую часть страны у боевиков. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.