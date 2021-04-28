Знакомые приёмы: Нетаньяху хочет спасти карьеру рокировкой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всё ближе к тому, чтобы провалить попытку создания коалиции по итогам парламентских выборов 23 марта. У него остаётся не так много времени на переговоры: мандат истекает 4 мая, после чего президент еврейского государства Реувен Ривлин, как ожидается, сделает пас соперникам действующего главы правительства. Внутри премьерской партии «Ликуд» созревает план обмануть политиков, которые отказываются от коалиции. Он сводится к временному отстранению Нетаньяху от руководящей должности. Этот вариант называют «путинским планом» — по аналогии с российской рокировкой 2008–2012 годов.

Ривлин склоняется к тому, чтобы передать мандат на формирование коалиции Яиру Лапиду, лидеру «Еш атид». Это вторая по величине партия в обновлённом после мартовских выборов кнессете (парламенте). Лапиду будет отдано это право после того, как станет окончательно понятно, что Нетаньяху не сможет создать правительство. У него остаётся около недели: соответствующие полномочия заканчиваются 4 мая. И президент, как ожидается, не одобрит продление.

До настоящего времени все коалиционные изыскания нынешнего главы правительства наталкивались на препятствия, которые создавали два политика. Первый — это лидер религиозных сионистов Бецалель Смотрич, который не хочет коалиции, в которой окажется партия «Объединённый арабский список». Второй — это руководитель партии «Тиква Хадаша» Гидеон Саар, который не видит в Нетаньяху главу правого правительства. Других вариантов у лидера «Ликуда» пока что нет. В связи с этим в команде премьер-министра придумали, как уговорить Саара.

Рокировка в кремлёвском стиле

Биньямин Нетаньяху Noam Moskowitz/dpa/Global Look Press

В «Ликуде» рассматривают вариант с временным смещением Нетаньяху с должности для того, чтобы обмануть Саара и уговорить его создать правую коалицию. Источники местных изданий называют идею «планом Путина» по аналогии с теми перестановками, которые прошли в российском руководстве в 2008–2012 годах: после краткого пребывания Дмитрия Медведева на посту президента РФ Владимир Путин получил право вернуться в это кресло даже несмотря на то, что два президентских срока уже были у него за спиной. Ликудовцы уверены, что Нетаньяху под силу провернуть нечто подобное — временно уйти, сохранив влияние в премьерской канцелярии.

Вопрос только в том, кто из израильских политиков согласится на рокировку, которая только законсервирует влияние Нетаньяху. Сам действующий премьер питает надежду на то, что его сможет «подменить» человек, который не способен предать ради собственных амбиций. Так, действующий глава правительства полагает, что всеми нужными качествами для этого обладают действующий спикер парламента Ярив Левин и министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц. Авторы идеи отдельно отмечают, что сменщик главы «Ликуда» не должен обладать большой популярностью среди населения. Иначе это может сыграть злую шутку со всей схемой.

Проблемы с ролью сменщика

Спикер кнессета счёл предложение временно сменить Нетаньяху оскорблением. Он категорично отклонил «приглашение» в премьеры, говорят знакомые с вопросом парламентарии. На подобную роль вряд ли согласится и Штайниц. Даже в случае их потенциального согласия головную боль смогли бы создать противники «путинского плана» внутри аппарата «Ликуда». Это высокопоставленные члены партии, которые верят в то, что они смогут стать преемниками Нетаньяху в случае его внезапного ухода из большой политики. Отдавать власть просто так функционеры не хотят.

Отдельный вызов заключается в том, что инициатива с временным уходом с руководящей должности должна пройти через всеобщее голосование ликудовцев. Нетаньяху же не считает нужным выносить ротационный вопрос на обсуждение однопартийцев и ищет возможность разрешить вопрос, применив чрезвычайные полномочия. Получится у него или нет, но ситуация может свидетельствовать о тенденции на «путинизацию» израильской внутренней политики: дискуссия вокруг рокировки говорит о существовании родственных черт у систем двух стран. Тем более что Кремль некогда и сам косвенно оказывал Нетаньяху помощь на выборах.