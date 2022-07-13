Путин встретится с верховным лидером Ирана Посол РФ в Иране заявил, что Путин встретится с верховным лидером республики Хаменеи

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в республике Леван Джагарян. Он отметил, что встреча состоится также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По словам посла, иранская сторона многого ожидает от предстоящих переговоров.

Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом Раиси и президентом Эрдоганом. Ожидания самые большие, — сказал Джагарян.

Путин посетит Тегеран 19 июля, где примет участие в трехстороннем саммите с Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам представителя Дмитрия Пескова, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими рассказал, что Путин и Раиси обсудят вопросы экономического развития и сотрудничества.