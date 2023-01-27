Трехкратный лидер: может ли Эрдоган стать президентом в третий раз? Противники Эрдогана пытаются перекрыть ему дорогу на выборы, указывая на пункты конституции. Но Основной закон можно трактовать по-разному

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не вправе баллотироваться в третий раз на президентских выборах, которые должны состояться 14 мая, заявил председатель оппозиционной Рабочей партии Турции Эркан Баш. Оппозиционеры утверждают, что очередное выдвижение действующего лидера на этот пост противоречит конституции республики и может стать «черной страницей» в истории турецкой демократии. Что об этом говорит закон Турции и действительно ли Эрдоган не имеет права продлить срок своего пребывания на посту президента — в материале NEWS.ru.

Что интересно, до сих пор выдвижению кандидатуры Эрдогана на предстоящих президентских выборах особо никто не противился. Даже лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу говорил, что не видит никаких препятствий и не собирается спекулировать на этой теме. Мол, раз Эрдоган хочет, пускай участвует, а быть ему президентом или нет, решит народ.

Зато тему тщательно исследуют турецкие юристы, придерживающиеся оппозиционных взглядов и не желающие снова видеть Эрдогана ни в избирательных бюллетенях, ни в роли главы государства. Они напоминают про конституцию Турции, в которой сказано, что президент не может занимать кресло более двух сроков, если выборы проводятся в соответствии с графиком. Но вот уточнение про график как раз и дает повод для плюрализма мнений.

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Впервые Эрдоган занял пост президента в 2015 году путем прямого голосования в парламенте. Через два года был проведен референдум, который изменил систему правления с парламентской на президентскую. Он же, помимо всего прочего, наделил лидера страны исполнительными полномочиями. Именно поэтому первый срок Эрдогана, как считают проправительственные юристы и политики, аннулировался. А в 2018 году его переизбрал уже народ.

На первый взгляд вроде бы все логично и правильно. Однако у противников турецкого лидера свой взгляд на происходящее.

Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики дважды, — говорится в 101-й статье Конституции Турецкой Республики.

По словам критиков, эту главу в турецком законе никто не отменял и не изменял. Не было и никаких дополнений, по которым было бы возможно отменить первый срок правления Эрдогана.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп не согласен с трактовкой, озвученной оппозиционерами. Он заявил, что были приняты поправки в конституции о введении в стране президентской формы правления и что в 2014 году Эрдоган был избран по старой статье, а в 2018 — уже по новой. Потому и на предстоящих 14 мая президентских выборах будет избираться по новому закону только лишь во второй раз.

Шентоп даже пообещал опубликовать научную статью, в которой подробно объяснит основания для переизбрания действующего президента. Однако противников турецкого лидера такое заявление проправительственных политиков, разумеется, не удовлетворяет.

Мы хотим похоронить Эрдогана в урне для голосования, отправив его на свалку истории. Но если у него хватит смелости, единственное, что нужно сделать, — принять решение о выборах от Великого национального собрания Турции, — заявил Баш из Рабочей партии Турции.

Критики действительно утверждают, что в третий раз Эрдоган может баллотироваться только в том случае, если распустит парламент и назначит перевыборы. Ведь в оппозиции хорошо понимают, что в таком случае Эрдогану понадобятся 360 голосов депутатов, которых у правящей коалиции, в которую входят Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД), просто нет. В парламенте у них 336 кресел.

Фото: global.tbmm.gov.tr Парламент Турецкой республики

Но в правящей ПСР уверены — никаких препятствий для выдвижения Эрдогана нет и быть не может. По словам представителя партии Омера Челика, этот вопрос даже не является предметом каких-либо дебатов.

Такие дискуссии [о невозможности выдвижения Эрдогана на новый президентский срок] основываются не на какой-то законной базе, а на стремлении незаконными средствами дать направление политике, с чем мы уже сталкивались в прошлом, — отметил Челик.

Вообще, до недавнего времени в Турции заявляли, что выборы состоятся в июне этого года. Однако в начале января Эрдоган намекнул, что, скорее всего, их перенесут на более ранний срок «с учетом сезонных условий». После этого в Анкаре начались споры о том, почему в Анкаре приняли такое решение. Кто-то говорит, что таким образом команда Эрдогана пытается не допустить дальнейшего снижения ее популярности среди электората на фоне ухудшения ситуации в экономике и роста рейтингов оппозиции.

Но некоторые считают, что тут есть свои причины. Обозреватель турецкой газеты Коркусуз (Бесстрашный) Джан Атаклы заявил, что правящая партия идет на этот шаг как раз для того, чтобы отдалить Эрдогана от дискуссий, может ли он баллотироваться на третий срок или нет.

Хотя споров по этому вопросу много, нет сомнений, что нынешний президент Турции все-таки вновь будет в числе кандидатов. Справедливо ли это — каждый интерпретирует по-своему, опираясь на свое видение законов. И если Эрдоган победит 14 мая, то не исключено, что оппозиция устроит массовые протесты.