https://static.news.ru/photo/bc122788-2c8c-11ea-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Иракские силы народной мобилизации призвали своих сторонников покинуть территорию посольства США в Багдаде. Организация просит уважать решение правительства республики.

BREAKING: The Iraqi Popular Mobilization Forces call on their supporters to leave the area of the US embassy out of respect for the decision of the Iraqi government. pic.twitter.com/y7mxwK8wwD — Conflict News (@Conflicts) 1 января 2020 г.

Члены организации по-прежнему находятся у здания представительства Белого дома в столице Ирака. Они провели там всю ночь, передаёт Strategic News.

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства. Лидер призвал национальные силы безопасности обеспечить охрану иностранных представительств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства». Участники протестной акции в Багдаде 31 декабря требовали закрыть дипломатическое представительство США.