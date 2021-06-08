Прививка от дружбы: Иран обвинил Россию в вакцинном кризисе

Российско-иранское партнёрство проходит очередной экзамен на прочность. В Исламской Республике разгорается кризис с нехваткой вакцин против коронавируса, ответственность за который официальные лица успели возложить на российских и китайских производителей. Задержка поставок из Москвы и Пекина вынуждает Тегеран действовать радикально: в стране уже обсуждают возможность «комбинированных прививок»: тем, кому не хватило на второй укол иностранного препарата, возможно, введут «сырую» вакцину иранского производства.
С жёстким заявлением в адрес России и Китая
Иранский чиновник допустил: в случае если нынешняя задержка превысит все допустимые рамки, то Тегеран одобрит практику «комбинированных инъекций»: тем, кому не досталось импортной вакцины, попробуют ввести препарат иранского производства.
Но у нас нет доказательств, правильна эта комбинация или нет, — подчеркнул Наджи.
В пресс-службе иранского штаба по борьбе с коронавирусом ранее, не указывая конкретную страну, сообщили, что около 3 млн доз одной из иностранных вакцин задерживаются. На днях об истощении ресурсов для продолжения прививок заявили в Тегеране, Ширазе, Ахвазе и Куме. В иранских государственных СМИ и социальных сетях были распространены сообщения о прекращении вакцинации в некоторых специальных центрах. Это посеяло панику.
Кризис доверия
Откровения Наджи — не первый эпизод в истории о недоверии иранской стороны к российскому продукту. Первая партия «Спутника V» прибыла в Исламскую Республику в начале февраля. В транспортировке участвовали несколько авиакомпаний. Уже тогда приобретение вакцины российского производства вызвало шквал критики со стороны ведущих иранских специалистов в сфере здравоохранения. Так, в письме президенту республики иранский Медицинский совет усомнился в эффективности российской вакцины, обвинив её производителя в непрозрачности исследования и тестирования. Ту же позицию занял председатель комитета по здравоохранению иранского парламента Хоссейн Али Шахриари, который пообещал избегать российского препарата «со всей очевидностью».
Свою лепту в кампанию против российской вакцины внесла одна из наиболее влиятельных иранских эпидемиологов Мину Мохраз. Комментируя ситуацию с импортом российского препарата, она раскритиковала иранское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Управление выдало экстренное разрешение на использование «Спутника V». Торопиться с введением вакцины в оборот не стоило, отмечала исследователь. На тот момент иранское Министерство здравоохранения отбивалось от этих обвинений, называя высказывания критиков «Спутника V» банальной вкусовщиной и результатом примитивного конфликта интересов: иранские препараты к тому времени ещё испытаны не были. Однако осадок от таких дебатов остался.
Собственная вакцина
Разработка собственных вакцин в Иране оказалась не настолько быстрой, как в других странах. У Исламской Республики есть несколько проектов на этом направлении. Степени относительной готовности достигла только вакцина «Ков Иран баракат». Она
По словам исследователей, которые занимаются разработкой препарата, нынешние тесты доказали: эффективность «Ков Иран баракат» намного выше, чем предполагалось изначально, и что он готов к экстренному использованию в республике. Соответствующее разрешение производители ещё должны получить у Министерства здравоохранения. Некоторые местные чиновники, впрочем, уверяют, что вакцина сработает, а также хвастаются «накопившимися» запросами от иранцев на прививку именно отечественным препаратом.
Критик «Спутника V» Мину Мохраз