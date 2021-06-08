Прививка от дружбы: Иран обвинил Россию в вакцинном кризисе

Российско-иранское партнёрство проходит очередной экзамен на прочность. В Исламской Республике разгорается кризис с нехваткой вакцин против коронавируса, ответственность за который официальные лица успели возложить на российских и китайских производителей. Задержка поставок из Москвы и Пекина вынуждает Тегеран действовать радикально: в стране уже обсуждают возможность «комбинированных прививок»: тем, кому не хватило на второй укол иностранного препарата, возможно, введут «сырую» вакцину иранского производства.

С жёстким заявлением в адрес России и Китая выступил глава иранского Исследовательского центра вирусологии и член Национального комитета по изучению COVID-19 Алиреза Наджи. Он указал на то, что растущий дефицит вакцины в Исламской Республике связан с замедлением поставок со стороны иностранных компаний. Он обвинил производителей препаратов «Спутник V» и «Синофарм» в «низкой производственной мощности» и невыполнении своих обязательств.

Алиреза Наджи seyedalireza.nadji/facebook.com

Иранский чиновник допустил: в случае если нынешняя задержка превысит все допустимые рамки, то Тегеран одобрит практику «комбинированных инъекций»: тем, кому не досталось импортной вакцины, попробуют ввести препарат иранского производства.

Но у нас нет доказательств, правильна эта комбинация или нет, — подчеркнул Наджи.

В пресс-службе иранского штаба по борьбе с коронавирусом ранее, не указывая конкретную страну, сообщили, что около 3 млн доз одной из иностранных вакцин задерживаются. На днях об истощении ресурсов для продолжения прививок заявили в Тегеране, Ширазе, Ахвазе и Куме. В иранских государственных СМИ и социальных сетях были распространены сообщения о прекращении вакцинации в некоторых специальных центрах. Это посеяло панику.

Кризис доверия

Откровения Наджи — не первый эпизод в истории о недоверии иранской стороны к российскому продукту. Первая партия «Спутника V» прибыла в Исламскую Республику в начале февраля. В транспортировке участвовали несколько авиакомпаний. Уже тогда приобретение вакцины российского производства вызвало шквал критики со стороны ведущих иранских специалистов в сфере здравоохранения. Так, в письме президенту республики иранский Медицинский совет усомнился в эффективности российской вакцины, обвинив её производителя в непрозрачности исследования и тестирования. Ту же позицию занял председатель комитета по здравоохранению иранского парламента Хоссейн Али Шахриари, который пообещал избегать российского препарата «со всей очевидностью».

Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Свою лепту в кампанию против российской вакцины внесла одна из наиболее влиятельных иранских эпидемиологов Мину Мохраз. Комментируя ситуацию с импортом российского препарата, она раскритиковала иранское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Управление выдало экстренное разрешение на использование «Спутника V». Торопиться с введением вакцины в оборот не стоило, отмечала исследователь. На тот момент иранское Министерство здравоохранения отбивалось от этих обвинений, называя высказывания критиков «Спутника V» банальной вкусовщиной и результатом примитивного конфликта интересов: иранские препараты к тому времени ещё испытаны не были. Однако осадок от таких дебатов остался.

Собственная вакцина

Разработка собственных вакцин в Иране оказалась не настолько быстрой, как в других странах. У Исламской Республики есть несколько проектов на этом направлении. Степени относительной готовности достигла только вакцина «Ков Иран баракат». Она проходит третью, финальную стадию клинических испытаний. Вероятно, именно она будет использована в том случае, если иранское руководство примет решение по практике «комбинированных инъекций».

По словам исследователей, которые занимаются разработкой препарата, нынешние тесты доказали: эффективность «Ков Иран баракат» намного выше, чем предполагалось изначально, и что он готов к экстренному использованию в республике. Соответствующее разрешение производители ещё должны получить у Министерства здравоохранения. Некоторые местные чиновники, впрочем, уверяют, что вакцина сработает, а также хвастаются «накопившимися» запросами от иранцев на прививку именно отечественным препаратом.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Критик «Спутника V» Мину Мохраз успела заявить, что вакцина иранского производства должна получить экстренное разрешение. По её словам, результаты испытаний демонстрируют абсолютную безопасность. Впрочем, по признанию иранских официальных лиц, широкомасштабная программа вакцинации от коронавируса с применением «Ков Иран баракат» может начаться только в сентябре этого года. Пока что в центре внимания находятся иранские граждане, представляющие группу риска.