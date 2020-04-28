Саудовский наследный принц Мухаммед сознательно идёт на обострение отношений с клановыми лидерами. Такой вывод можно сделать из скандала вокруг убийства Абдул-Рахима аль-Хувейти, представителя племени хувейтат. Он активно протестовал против проекта строительства мегагорода будущего Неом, из-за которого местные власти вынуждали его и его родных переселиться. Аль-Хувейти был убит при попытке оказать саудовским правоохранительным органам сопротивление.

Аль-Хувейти успел записать несколько видеороликов со своими комментариями, в которых он осудил методы саудовского руководства. Широкое распространение они получили уже после его смерти. О перестрелке с пришедшими в дом аль-Хувейти правоохранителями стало известно широкой аудитории, в результате чего местные власти были вынуждены признать факт убийства.

По официальной версии, полицейские пришли к аль-Хувейти, чтобы убедить его покинуть место проживания и получить компенсацию за переселение. Однако между ними завязался спор, после чего активист пустил в ход огнестрельное оружие. В арабском сегменте Twitter запущен хештэг в поддержку аль-Хувейти, но некоторые пользователи всё-таки одобряют действия полиции, считая, что они были оправданными. Саудовская государственная пресса поспешила распространить заявления представителей племени хувейтат, что оно не имеет претензий к действиям местных властей и поддерживает проект Неом.

NEOM/facebook.com

О плане по возведению в пустыне мегагорода Неом с инвестиционным потенциалом более $500 млрд саудовское руководство объявило в конце октября 2017 года. Предполагаемая площадь проекта охватывает 26,5 тысячи кв.км на побережье Красного моря и Акабского залива, в граничащей с Египтом и Иорданией зоне. Неом намеревались осуществить в рамках стратегического плана развития «Видение-2030», которое курирует лично кронпринц. Проект должен охватить ряд отраслей, в том числе энергетику, водные ресурсы, био- и цифровые технологии, пищевую промышленность и СМИ. Особым направлением Неома является стимулирование туристического потока. В рамках более широкого замысла, связанного с инфраструктурой будущего, Эр-Рияд планировал построить на своей территории пять новых суперсовременных курортных городов и примерно 50 специализированных туристических центров, сотню небольших туристических «деревень» и различных объектов.

Эти инициативы, которые теперь вряд ли будут полностью реализованы из-за последствий нефтяной войны, неразрывно связаны с проблемой переселения. Само племя хувейтат, помимо северо-западной части Саудовской Аравии, также населяет большую часть юго-запада Иордании и Синайский полуостров. Именно транснациональное единство племён зачастую заставляет арабские правительства опасаться их. В случае с Саудовской Аравией клановые структуры представляют собой один из мощных источников политической и социальной власти, которые пока не подчинены наследнику саудовского престола, сломившему волю членов правящей семьи, бизнес-элиты и официального духовенства. До настоящего времени принцу Мухаммеду удавалось договариваться с племенными лидерами. Например, власти королевства смогли получить их поддержку в кампании, организованной против Катара, когда эмират стал объектом экономического и дипломатического давления в ответ на свою самостоятельную политику.

В 2018 году некоторые племенные шейхи пожаловались королю Салману, что его сын пытается ограничить в привилегиях состоящую из их представителей Национальную гвардию — опору королевской династии, однако, как оказалось позже, конфликт был урегулирован. Нынешняя ситуация может оказаться гораздо серьёзней для кронпринца, потому что переселение племён является открытой декларацией о намерении диктовать им политическую волю. А общий фон этой конфронтации только усиливает подозрения, что готовность терпеть авантюры Мухаммеда рано или поздно может подойти к концу.