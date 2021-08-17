«При террористах лучше, чем при Гани»: талибы взяли под охрану посла РФ

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия чувствует себя в безопасности. Запрещённая террористическая группировка «Талибан» организовала защиту посольства РФ после захвата Кабула, чего не было при правлении Ашрафа Гани, который сбежал 15 августа из страны в вертолёте набитом деньгами. Об этом Жирнов сообщил в эфире «Эха Москвы».

Как только талибы ввели комендантский час — всё успокоилось. Утром талибы раздали телефоны горячей линии населению, чтобы если нападение происходит бандитов, мародёров, преступников — звонили талибам, они приезжают и ситуацию урегулируют не в пользу преступников, потому что у них с преступниками разговор короткий, — объяснил дипломат.

Он поделился, что 17 августа террористы пришли и в российское посольство и гарантировали безопасность дипломатов. Талибы пообещали, что «ни один волос не упадёт с головы российского дипломата, даже с тех, у кого их не так много».

В итоге российское посольство было взято под охрану. По словам Жирнова, всё прошло цивилизованно и очень спокойно.

Я сужу о первых сутках контроля талибов над Кабулом. Впечатление хорошее — сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани, то есть при террористах, получается, лучше, чем при Гани, — подвёл итог российский посол.

Дмитрий Жирнов встретился с представителями движения «Талибан» 17 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после спешного ухода оттуда сил США и НАТО.