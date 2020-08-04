Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва

https://static.news.ru/photo/15c2a49c-d6a6-11ea-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что взрыв в порту Бейрута произошёл из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры.

Я не успокоюсь, пока мы не найдём ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан, — привели слова премьер-министра в РИА Новости.

Отмечается, что в результате взрыва погибли более 70 человек. Хассан Дияб предложил создать комиссию, которая дола будет за два дня определить причину инцидента и ответственных.

Как писал NEWS.ru ранее, на обложке The Economist нашли предсказание взрыва в Бейруте. Также на обложке изображены вспышка на солнце, таяние льдов, метеорит, извержение вулкана и, вероятно, новые вирусы.