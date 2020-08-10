Премьер-министр Ливана подтвердил отставку правительства

https://static.news.ru/photo/0a3f7d52-db2e-11ea-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Хасан Диаб Фото: AP/TASS

Председатель правительства Ливана Хасан Диаб 10 августа сообщил, что кабмин страны в полном составе уходит в отставку.

Как передаёт ТАСС, в прощальном обращении к ливанским гражданам бывший премьер-министр заявил, что «система коррупции оказалась сильнее государства Ливан». По словам Диаба, министры кабинета технократов не преследовали никаких личных амбиций, но находившиеся на протяжении 30 лет у власти силы развернули травлю правительства «и настроили против него народ».

Ранее о роспуске кабмина заявил глава Минздрава Хамад Хасан, писал NEWS.ru. 9 августа о своём увольнении сообщили главы Минфина, Министерства окружающей среды и административного развития, Министерства информации.

Кабмин Ливана ушёл в отставку на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов. Участники манифестаций обвиняют ливанские власти в причастности к мощному взрыву в порту Бейрута.

Взрыв прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.