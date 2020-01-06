Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В Сети появилась фотография, на которой запечатлён фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». Утверждается, что снимок сделан на месте крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолёта в воздушном пространстве и расстояние до него от иранских военных баз. Тогда посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор». Это не зависит от проверки подлинности изображения, — написал британский журналист, основатель интернет-издания Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

Однако он добавил, что найти первоисточник фотографии будет трудно. По его словам, к этой информации следует относиться с осторожностью до тех пор, пока не установят местонахождение этого обломка.

Как писал NEWS.ru, посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.

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