https://static.news.ru/photo/52aa6010-92d8-11e9-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В Сети появилась фотография, на которой запечатлён фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». Утверждается, что снимок сделан на месте крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолёта в воздушном пространстве и расстояние до него от иранских военных баз. Тогда посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор». Это не зависит от проверки подлинности изображения, — написал британский журналист, основатель интернет-издания Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

Однако он добавил, что найти первоисточник фотографии будет трудно. По его словам, к этой информации следует относиться с осторожностью до тех пор, пока не установят местонахождение этого обломка.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.