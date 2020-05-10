Последняя иракская принцесса умерла в изгнании на сотом году жизни

https://static.news.ru/photo/5b945874-92f1-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Бадия Фото: NoorAlHabshi/twitter.com

Принцесса Бадия — последняя представительница иракской королевской династии Хашимитов, дочь эмира Мекки и короля Хиджаза — умерла на сотом году жизни в изгнании в Лондоне.

Принцесса Бадия умерла в субботу в одной из клиник британской столицы, не дожив всего несколько недель до векового юбилея. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании выразили свои соболезнования, — пишет ТАСС.

Бадия родилась в Дамаске в 1920 году в семье, ведущей родословную от прадеда пророка Мухаммеда. Дед принцессы Хусейн бен Али после Первой мировой войны поддержал антитурецкое восстание на Ближнем Востоке, став первым королём Хиджаза.

В 1958 году династия Хашимитов правила в Ираке, и Бадия чудом спаслась во время военного переворота генерала Абдель Керима Касема. Девушку спасли и переправили в Египет саудовские дипломаты. Позже принцесса жила в Швейцарии и Великобритании. Её сын Али бен Хусейн бен Али бен Абдалла — известный иракский политик, который выступает за реставрацию монархии.

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