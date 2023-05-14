Последний проект Сталина: как СССР помог создать Израиль Именно Советский Союз поддержал создание еврейское государства и первым признал новую страну

Фото: Федор Кислов/ТАСС

Иосиф Сталин

Декларация независимости Израиля была провозглашена 75 лет назад, 14 мая 1948 года. Немаловажную роль в создании еврейского государства сыграл СССР и тогдашний секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин. Без советской дипломатической и военной поддержки план создания Израиля мог бы так и не осуществиться. Какие цели преследовал СССР и почему дружба с молодым Израилем не задалась — в материале NEWS.ru.

Зачем Сталин хотел создать государство для евреев

Есть много версий, почему с окончанием Второй мировой войны СССР внезапно начал поддерживать план создания еврейского государства на территории Палестины. Прежде всего советское партийное руководство видело в Израиле будущего потенциального союзника, с помощью которого можно было бы потеснить Великобританию, имевшую сильные позиции на Ближнем Востоке.

Напомним, что в тот период многие арабские страны региона считались прозападными. Сирия, Египет, Ирак и другие государства Ближнего Востока еще только шли к независимости, и влияние бывших колониальных хозяев там было по-прежнему велико. Одним из последних территориальных владений Англии на Ближнем Востоке как раз была территория Палестины, где Лондон постепенно терял контроль.

Близкая к арабскому миру Великобритания ограничивала эмиграцию евреев на Святую землю, а в ответ иудеи в Палестине зачастую брались за оружие, восставая против англичан. Советский Союз видел в происходящем возможность расширить социалистический лагерь и приобрести союзников в борьбе с мировым империализмом.

Есть и другая версия, что Сталин сопереживал еврейскому народу, желая предоставить ему государство после ужасов холокоста. Такой точки зрения придерживалась, например, Голда Меир, одна из основательниц Государства Израиль и премьер страны в 1969–1974 годах. В 1948–1949 годах она была послом Израиля в СССР.

Существуют и менее популярные теории о том, что же на самом деле двигало Сталиным. По одной из них, Сталин хотел помочь создать еврейское государство только для того, что поскорее получить атомную бомбу. Якобы в обмен на советское содействие при создании Израиля ученые еврейского происхождения, которые участвовали в разработке ядерной программы США, обещали поделиться с Советским Союзом секретными разработками.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости Иосиф Сталин

Как Молотов объяснил, почему евреи должны жить в Палестине

Какой бы из мотивов ни двигал Сталиным, в 1947 году СССР официально поддержал проект создания Израиля. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил в ООН с неожиданной речью, в которой воздержался от традиционного для коммунистов осуждения «сионизма как формы буржуазного национализма».

«Представители арабских государств указывают на то, будто бы раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода времени», — заявил дипломат.

Впрочем, в мировом коммунистическом движении такую позицию разделяли не все. К примеру, троцкисты считали, что арабским и еврейским рабочим нужно объединиться и вместе бороться против империализма.

«Попытку решить еврейский вопрос путем переселения евреев в Палестину можно рассматривать как трагическое издевательство над еврейским народом. Развитие военных событий вполне может превратить Палестину в кровавую ловушку для нескольких сотен тысяч евреев», — писал еще до Второй мировой советский оппозиционер Лев Троцкий.

СССР первым признал молодой Израиль

Вместо нынешнего еврейского государства вполне мог возникнуть арабо-еврейский конгломерат, так как далеко не все страны — члены ООН одобряли план раздела Палестины на арабскую и еврейскую части.

Но с помощью коммунистических государств восточной Европы СССР все же удалось обеспечить 2/3 голосов в поддержку концепции двух государств для двух народов.

Вместе с этим в ООН советские дипломаты продвигали интересы евреев и стремились добиться для них благоприятных условий. Так, Советский союз проголосовал против резолюции о праве возвращения палестинских беженцев в еврейское государство и работал над тем, чтобы как можно больше территорий при разделе перешли евреям, а не пробритански, как правило, настроенным арабам.

«В Совете Безопасности русские работают не просто как наши союзники, а даже как наши эмиссары», — говорил бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эвен.

Все складывалось так успешно, что Сталин даже заранее подготовил готовое правительство для Израиля. Например, по замыслу советских властей, премьер-министром страны должен был стать Соломон Лозовский — бывший заместитель наркома иностранных дел СССР.

Хоть Лозовского так и не удалось привести к власти, Москва по-прежнему верила, что Израиль в любом случае будет союзным государством. 18 мая 1948 года СССР стал первой страной, де-юре признавшей еврейское государство.

Фото: shutterstock Иерусалим, Израиль

Как Сталин помог защитить Израиль от арабов

Но с решением ООН о разделе Святой земли были согласны далеко не все на Ближнем Востоке. СССР помог создать Израиль, но его еще нужно было защитить.

Вскоре после объявления независимости Израиля объединенные армии арабских стран вторглись на территорию молодой страны, пообещав освободить Палестину «от Мертвого до Средиземного моря».

В тот период США настаивали на том, чтобы никто не поставлял оружие на Ближний Восток, поэтому СССР решил оказать помощь Израилю не напрямую. По распоряжению Сталина вооружение в еврейское государство начало поступать из Чехословакии — в основном это были немецкие и чешские винтовки, минометы, а также несколько истребителей.

Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион позже говорил, что если бы не эта советская помощь, Израиль бы никогда не выдержал натиска всех арабских армий.

К слову, существует версия, что СССР даже готовил секретные военные подразделения, которые должны были защитить будущий Израиль от арабов. Якобы в этих ротах состояли советские евреи, которые считались погибшими или пропавшими без вести во Второй мировой войне. Впрочем, Израиль отрицает, что такое было.

Фото: AP/TASS Давид Бен-Гурион

Почему Сталин охладел к Израилю

Несмотря на усилия СССР, превратить еврейское государство в советский форпост на Ближнем Востоке не удалось. Дружба между двумя странами продлилась совсем недолго.

Зарождающееся партнерство испортил еврейский вопрос в самом Советском Союзе. Сталин был убежден, что советские евреи — счастливые граждане СССР, которым не нужна никакая Земля обетованная. Но евреи Советского Союза не забыли о корнях, многие захотели уехать навсегда и строить свое государство.

Рост сионистских настроений среди советских евреев волновал Сталина, который трактовал их как нелояльность советской родине. В результате был взят курс на преследование евреев по всей стране — их обвиняли в космополитизме и работе на американскую разведку.

К примеру, Совету по делам религиозных культов поручили развернуть борьбу с «подразумевающими националистические настроения» еврейскими обычаями вроде выпечки мацы — пресных лепешек на иудейский праздник Песах.

Вместе с этим власти массово закрывали еврейские газеты и организации. Так, был распущен Еврейский антифашистский комитет, а многие его члены расстреляны. Под удар зачастую попадали представители интеллектуальной элиты, режиссеры и писатели, а также простые рабочие предприятий, которых увольняли только из-за еврейского происхождения.

Антисемитские ремарки звучали напрямую из уст «вождя народов».

«Любой еврей-националист — это агент американской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США», — заключил Сталин в 1952 году.

Тогда он обратил особое внимание на то, что евреев-националистов обычно особенно много бывает среди врачей. Эти слова дали начало целой волне репрессий, «делу врачей».

Считалось, что по поручению американской разведки врачи якобы специально погубили секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова и намеренно неправильно лечили других граждан СССР.

Фото: РИА Новости Иосиф Сталин

Почему Израиль предпочёл США

Положение евреев в Советском Союзе, конечно, сыграло определенную роль в ухудшении восприятия СССР в Израиле. Но и сам Израиль почти сразу предпочел встать на сторону США.

Так, состоящая из русских эмигрантов просоветская партия МАПАМ, которая вешала в кабинетах в Иерусалиме портреты Сталина, даже в пик популярности на первых выборах в 1949 году набрала всего 15% голосов.

В Израиле почти все были уверены, что их страна сможет добиться гораздо большего, если будет связана с Западом, тогда как послевоенный Советский Союз нуждался в восстановлении и не мог дать Израилю столько же помощи, сколько Америка.

Пока Израиль сближался с США, СССР постепенно начал обращаться в сторону арабского мира. В Ираке, Египте, Сирии и почти во всем арабском мире в 1950-х годах начали процветать национал-социалистические идеи, в которые хорошо вписывалась советская идеология.

Уже с 1955 года Советский Союз массово поставлял арабским странам вооружение. Это советское оружие арабы еще не один раз используют в войнах против Израиля. Немаловажную роль в этих войнах будут играть советские инструкторы.

По сей день палестинцы вспоминают об СССР как о главном иностранном союзнике, а израильтяне — как о пособнике арабов. А вот о том, что без советской помощи в решающий момент Израилю было бы очень трудно родиться, почти забыли.