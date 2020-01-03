Руководитель спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, ликвидированный войсками Соединённых Штатов, будет похоронен 7 января.
Похороны пройдут в его родном городе Кермане,
Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту в Багдаде. Президент США Дональд Трамп объяснил ликвидацию генерала стремлением прекратить войну с Ираном. В Тегеране заявили, что смерть Сулеймани будет отомщена.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США могут отменить санкции и предоставить помощь Ирану, если Тегеран откажется от мести за убийство генерала. По словам иранского дипломата Амира аль-Мусави, Вашингтон направил в Иран посланника для передачи этого условия.
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