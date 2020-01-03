https://static.news.ru/photo/4d5b2e7a-2ef3-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Прощание с генералом Касемом Сулеймани в Багдаде Фото: Nasser Nasser/AP/TASS

Руководитель спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, ликвидированный войсками Соединённых Штатов, будет похоронен 7 января.

Похороны пройдут в его родном городе Кермане, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявления КСИР. Кроме того, перед церемонией в Иране запланированы траурные мероприятия.

Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту в Багдаде. Президент США Дональд Трамп объяснил ликвидацию генерала стремлением прекратить войну с Ираном. В Тегеране заявили, что смерть Сулеймани будет отомщена.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США могут отменить санкции и предоставить помощь Ирану, если Тегеран откажется от мести за убийство генерала. По словам иранского дипломата Амира аль-Мусави, Вашингтон направил в Иран посланника для передачи этого условия.