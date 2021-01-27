Поход на юг: от Турции ждут создания военных баз в Ираке

Турцию подозревают в намерении развернуть военные базы в Ираке. Такие данные появились на фоне последних политических и военных контактов между Анкарой и Багдадом. Несмотря на то что у двух столиц есть противоречия по поводу необходимости трансграничных операций против Рабочей партии Курдистана (РПК), Турция старается укрепить доверие.

Признаком усиления двусторонних контактов на военном уровне стала отправка группы турецких военных советников в Ирак. Как заявили в Анкаре, это произошло в рамках натовской миссии для оказания помощи «дружественной иракской армии». Центральное правительство до сих пор вынуждено бороться с вылазками сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в ряде районов страны, несмотря на анонсированную несколько лет назад победу над территориальным ядром боевиков.

Эта тема поднималась в ходе недавнего визита министра обороны Турции Хулуси Акара и начальника Генерального штаба страны Яшара Гюлера в Багдад, где у них состоялась беседа с президентом Бархамом Салехом, главой правительства Мустафой аль-Казыми и иракскими коллегами. По её итогам Акар заметил, что «Анкара готова к тесному взаимодействию с Багдадом в противодействии преступности». В то же время для турецкой стороны не может не быть важным политическое единство Ирака, и она не претендует на земли своих соседей, обратил внимание глава Генштаба Турции.

Больше всего Анкару волнует сохраняющееся на иракской территории присутствие боевиков РПК. Север страны стал убежищем для их лагерей и арсеналов. В связи с этим турецкая авиация нередко проводит ограниченные воздушные операции по ликвидации курдских леворадикалов, чем приводит в возмущение своих соседей. Неделю назад после пятничной молитвы в стамбульском районе Ускюдар президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что его страна может провести полномасштабную трансграничную операцию по уничтожению РПК в иракском Синджаре.

Турция всегда готова вести совместные операции против РПК с Ираком, но мы не можем открыто объявлять дату таких операций, — в то же время заметил глава государства.

Впрочем, он сохранил интригу, закончив заявление своей известной фразой, после которой, как правило, начинались крупные операции в Сирии: Турция может «прибыть туда в одночасье, внезапно».

Архивное фото Juma Muhammad/Keystone Press Agency

С середины 2014 года курдским боевикам удалось закрепиться в Синджаре под предлогом защиты местной езидской общины от ИГ. На этом фоне, как отмечают в Анкаре, РПК создала в этом районе свою базу для логистической и административной активности в дополнение к своему основному штабу в горах Кандиль (север Ирака).

Контакты на высшем уровне между Турцией и Ираком вызывали подозрения , что Анкара рассчитывает договориться с центральным правительством в Багдаде о том, чтобы создать свои военные базы на его территории. Причём, согласно этой версии, между странами даже возможен бартер: разрешение на строительство военных объектов в обмен на ресурсы. Так, на себя обращает внимание недавнее решение иракских властей укрепить взаимодействие с Турцией в сфере водных ресурсов.

Кроме того, гипотеза о военных базах появилась на фоне того, что турецкая сторона, как считается, и без того имеет небольшие места базирования на севере Ирака для удобства проведения операций против РПК. В связи с этим военный обозреватель Абдулла Хавез со ссылкой на информированный источник говорит , что Турция намеревается создать как минимум две официальные военные базы в западной части иракского Мосула. Правда, как отмечает он, правительство Ирака пока не даёт ясного ответа на эти планы, поэтому, вероятно, в ближайшее время Багдад продолжат уговаривать.