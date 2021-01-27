Поход на юг: от Турции ждут создания военных баз в Ираке

Турцию подозревают в намерении развернуть военные базы в Ираке. Такие данные появились на фоне последних политических и военных контактов между Анкарой и Багдадом. Несмотря на то что у двух столиц есть противоречия по поводу необходимости трансграничных операций против Рабочей партии Курдистана (РПК), Турция старается укрепить доверие.
Признаком усиления двусторонних контактов на военном уровне стала
Эта тема поднималась в ходе недавнего визита министра обороны Турции Хулуси Акара и начальника Генерального штаба страны Яшара Гюлера в Багдад, где у них состоялась беседа с президентом Бархамом Салехом, главой правительства Мустафой аль-Казыми и иракскими коллегами. По её итогам Акар заметил, что «Анкара готова к тесному взаимодействию с Багдадом в противодействии преступности». В то же время для турецкой стороны не может не быть важным политическое единство Ирака, и она не претендует на земли своих соседей, обратил внимание глава Генштаба Турции.
Больше всего Анкару волнует сохраняющееся на иракской территории присутствие боевиков РПК. Север страны стал убежищем для их лагерей и арсеналов. В связи с этим турецкая авиация нередко проводит ограниченные воздушные операции по ликвидации курдских леворадикалов, чем приводит в возмущение своих соседей. Неделю назад после пятничной молитвы в стамбульском районе Ускюдар президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что его страна может провести полномасштабную трансграничную операцию по уничтожению РПК в иракском Синджаре.
Турция всегда готова вести совместные операции против РПК с Ираком, но мы не можем открыто объявлять дату таких операций, — в то же время заметил глава государства.
Впрочем, он сохранил интригу, закончив заявление своей известной фразой, после которой, как правило, начинались крупные операции в Сирии: Турция может «прибыть туда в одночасье, внезапно».
С середины 2014 года курдским боевикам удалось закрепиться в Синджаре под предлогом защиты местной езидской общины от ИГ. На этом фоне, как отмечают в Анкаре, РПК создала в этом районе свою базу для логистической и административной активности в дополнение к своему основному штабу в горах Кандиль (север Ирака).
Контакты на высшем уровне между Турцией и Ираком вызывали
Кроме того, гипотеза о военных базах появилась на фоне того, что турецкая сторона, как считается, и без того имеет небольшие места базирования на севере Ирака для удобства проведения операций против РПК. В связи с этим военный обозреватель Абдулла Хавез со ссылкой на информированный источник