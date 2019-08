Документация Пентагона свидетельствует : американское военное командование продолжает спонсировать группировки оппозиции «Лива аль-Хамза» и «Лива-аль-Мутасим», а также части 51-й бригады. Американские наблюдатели обращают внимание на то, что эти военизированные формирования формально не относятся к «Демократическим силам Сирии» (ДСС) — многонациональному альянсу с доминированием курдов, ответственность за который по-прежнему несут Соединённые Штаты. Это ставит вопрос о политике Вашингтона в отношении противников официального Дамаска, которая, как казалось, давно поменяла своё направление: активное участие в гражданском конфликте сменилось желанием оптимизировать процесс и делегировать ответственность региональным игрокам с минимальными издержками.

ДСС изначально не были задуманы как монолитная сила. Чрезмерное преобладание в этой коалиции представителей курдского народного ополчения, против которого сейчас планируют новую операцию турецкие силы, могло быть отрицательным фактором в разговоре с арабскими племенами, населяющими северо-восток Сирии. Не исключено, что присоединение к антитеррористическим операциям ДСС бойцов «Ливы аль-Хамзы», «Ливы аль-Мутасим» и, например, 99-й дивизии было частью планов по сглаживанию этнических противоречий. Да и сами курды активно пытались рекрутировать арабов с конца 2012 года, когда началась череда боёв за контроль над городом Рас-эль-Айн (мухафаза Хасеке) у сирийско-турецкой границы. На одном из этапов борьбы с ИГ эти формирования подозревали в стычках с другими силами умеренной сирийской оппозиции. Впрочем, эти сообщения впоследствии не получили подтверждения.