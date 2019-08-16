Американское руководство продолжает спонсировать некоторые фракции сирийской оппозиции, которые участвовали в борьбе с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ). И речь не о курдских формированиях. На это, в частности, указывает отчётность американского оборонного ведомства, которую изучил News.ru. В экспертной среде считают поддержку группировок естественным — с учётом того, что операция против сторонников самопровозглашённого «халифата» так и не была свёрнута.

Документация Пентагона свидетельствует : американское военное командование продолжает спонсировать группировки оппозиции «Лива аль-Хамза» и «Лива-аль-Мутасим», а также части 51-й бригады. Американские наблюдатели обращают внимание на то, что эти военизированные формирования формально не относятся к «Демократическим силам Сирии» (ДСС) — многонациональному альянсу с доминированием курдов, ответственность за который по-прежнему несут Соединённые Штаты. Это ставит вопрос о политике Вашингтона в отношении противников официального Дамаска, которая, как казалось, давно поменяла своё направление: активное участие в гражданском конфликте сменилось желанием оптимизировать процесс и делегировать ответственность региональным игрокам с минимальными издержками.

ДСС изначально не были задуманы как монолитная сила. Чрезмерное преобладание в этой коалиции представителей курдского народного ополчения, против которого сейчас планируют новую операцию турецкие силы, могло быть отрицательным фактором в разговоре с арабскими племенами, населяющими северо-восток Сирии. Не исключено, что присоединение к антитеррористическим операциям ДСС бойцов «Ливы аль-Хамзы», «Ливы аль-Мутасим» и, например, 99-й дивизии было частью планов по сглаживанию этнических противоречий. Да и сами курды активно пытались рекрутировать арабов с конца 2012 года, когда началась череда боёв за контроль над городом Рас-эль-Айн (мухафаза Хасеке) у сирийско-турецкой границы. На одном из этапов борьбы с ИГ эти формирования подозревали в стычках с другими силами умеренной сирийской оппозиции. Впрочем, эти сообщения впоследствии не получили подтверждения.

' #Russia - #Syria regime offensive began in late April & BROKE A DEMILITARISED ZONE declared by #Moscow and #Turkey last September. It had been stalled for more than two months in its attempt to take the last major opposition area in #Syria ' #Outrage4Idlib https://t.co/kOBUoHhWvF — Joanna Wren (@1962Wren) August 16, 2019

Арабские группировки, как обращают внимание аналитики, специально были «заточены» на борьбу с радикалами ИГ на начальных этапах работы ДСС. Впрочем, судьба таких формирований, как правило, заканчивалась плачевно, особенно когда дело доходило до противодействия элементам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В связи с этим в первые месяцы президентства Дональд Трамп по согласованию со своими помощниками принял решение свернуть секретную программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оснащению и обучению определенных групп мятежников, сражающихся с правительством. Считалось, что этот шаг может улучшить отношения с Россией. Недостатком программы ЦРУ называли то, что некоторые уже вооружённые и обученные повстанцы перешли на сторону ИГ и других радикальных группировок. На это, в частности, обращали внимание работавший тогда в ЦРУ Майкл Помпео и занимавший пост помощника по нацбезопасности президента США Герберт Макмастер. Между тем, такой процесс слияния зачастую намеренно стимулировали союзники Дамаска, публично подчёркивая необходимость размежевания, но бомбардировки провоцировали создание ситуативных союзов.

Впрочем, арабские элементы внутри антитеррористической коалиции всё равно не выполнили той миссии, которую на них возлагали. Курдские формирования, так или иначе, стали объектом обвинений в злоупотреблении своей властью и склонностью к гиперконтролю в северо-восточных районах Арабской Республики. Возмущение исходило главным образом от арабских племён, проживающих на этих территориях. На протяжении последних месяцев фиксировались восстания местных арабских этнических групп против курдского самоуправления. Ситуации, судя по всему, не очень помогало то, что как минимум более половины бойцов ДСС являются арабами и то, что ряд местных командиров также принадлежат к этой этнической группе. В связи с этим американскими чиновниками было принято решение привлечь к стабилизации северо-восточных районов аравийские монархии. В частности, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

В экспертной среде напоминают, что подразделения, упомянутые в отчётности Пентагона, стали получать американское финансирование и оружие в рамках борьбы против ИГ. Это был вклад американцев в операцию «Щит Евфрата», заявил News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.